你是哪種工程師？教育新創 ALPHA Camp 分析開發者特質助產業成長

台灣知名線上科技教育新創 ALPHA Camp 3 日發布 IBYT 工程師特質測驗報告，在本次調查中，回收有效樣本 4,299 份，結果發現，工程師八大職能角色中，開發者特質佔比最高為戰士，其次是魔法師與弓箭手。ALPHA Camp 表示，報告顯示有 51% 的工程師期望找到更好的舞台，而此對企業管理者來說是個警訊，軟體工程師人才缺口大，如何理解人才特質、給予合適培育發展，顯得至關重要。

本次調查將開發者分為八大職能角色，佔比最高職能角色為戰士，達 44.7% 為戰士特質，其他職能角色依序為 22.4% 魔法師、11 % 弓箭手與 10% 傳道士， 先知與樂師則為少見的開發者類型。

分析報告指出，戰士屬衝鋒陷陣、強調果斷執行，在軟體開發團隊，戰士往往是產出或執行力相對較高的角色，相較理論，戰士特質的開發者更重視實作，並相信先求有再求好的迭代式開發。此外，戰士的思維運行快速，是開發團隊不可或缺角色。

在軟體團隊中，戰士特質的開發者擁有高執行力，但在強調團體協作的軟體產業，擁有魔法師與弓箭手特質的成員也十分關鍵。據報告分析，魔法師特質的開發者，善於思考與學習，工作自律、有不錯的技術能力且能獨立作業，並經常在團隊需要時適時提供奧援。 報告也指出，開發者若屬弓箭手特質，工作傾向偏向邏輯梳理與規劃，他們認為適當的規劃是一種必要投資，更是發展穩定產品的必備條件。因此，魔法師與弓箭手透過相對卓越的溝通與規劃能力，得以強化整體團隊的合作成果。

此外，IBYT 分析報告觀察到，受訪者會隨著「年資」而有明顯的觀點變化。報告分析，新手開發者遇問題時傾向依賴交情或先迴避，有經驗者則是傾向直接尋求資源，以解決問題為首要考量。受訪者會隨著資歷成長，越來越能理解輕重緩急與判斷，並以完成目標、解決問題為主。分析報告強調，即便新手尚未建立起對自己的信心，但隨著資歷提升，開發速度與能力都會愈加符合期待。

ALPHA Camp 指出，從過往培育數千名人才的經驗中發現，唯有認識到自己所處的位置與目標距離後，才能精準的去學習與準備。專案發起人 Rafeni 表示，工程師成長對產品及專案團隊的發展有直接且正向影響，管理者也能從分析報告了解員工，從而發揮人才最大效益有助組織成長。

ALPHA Camp 2014 年開設程式課程，2017 年轉型線上教育，致力培育網頁開發技術人才，學生遍佈各知名大型企業與新創。今年 3 月，ALPHA Camp 宣布完成新一輪募資，由活水影響力投資領股，與Hive Ventures 及行政院國發基金，募資金額估值破億。

本次調查由專案發起人 Rafeni 與 ALPHA Camp 共同執行，調查期間為 1 月 27 日至 4 月 30 日，回收 4,361 份測驗結果，其中 4,299 份有效樣本，經去識別化後進行數據統計與分析。完整報告見「[2021 IBYT 綜合分析報告]」，工程師特質線上測驗請上「[IBYT - 專屬工程師的特質測驗]」網頁。