盛群7月營收衝破6億元大關 連續兩個月創新高

受惠於客戶端需求維持高檔，微控制器（MCU）廠盛群（6202）7月營收衝破6億元大關，連續兩個月創新高。因該公司8月調漲產品售價，法人預期，本月營收將持續向上，第3季表現將比上季好。

盛群今（6）日公告7月營收成績單，單月業績攻高至6.23億元，月增5.3%，不但是連續兩個月創新高，也首度突破6億元大關，年增率達到27.7%。

累計盛群今年前七個月營收達到37.57億元，年成長27.8%。

盛群第2季營收16.69億元，季增13.9%，寫單季新高，毛利率一舉衝破50%，達到51.2%，季增3.4個百分點，更比去年同期拉升6個百分點。

由於營收和毛利率同步成長，盛群第2季獲利達到5.13億元，季成長幅度高達四成，改寫單季新高，每股稅後純益2.26元；累計上半年營收是31.34億元，年增27.8%，每股純益3.8元。

由於晶圓代工與封測漲價，為反映成本，盛群預計8月再度調漲報價10%到15%，加上需求強勁，法人預估，該公司第3季營收可望優於第2季，續創單季新高，毛利率則可維持在第2季的49.6%到51.2%的高檔水準。

盛群第3季需求成長，主要來自於RF、直流無刷馬達控制、觸控MCU、32位元MCU的客戶需求；至於健康量測部分，則因額溫計拉貨動能降溫而減少。

考量第4季接單全滿，法人預期，盛群第4季表現有機會比第3季更好，今年營運將挑戰逐季創新高。