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大和獅子會、企業挺果農 認購2000盒梨山水蜜桃

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
大和獅子會號召社團、企業認購2,000盒梨山水蜜桃，以行動力挺果農。圖／大和獅子會提供
大和獅子會號召社團、企業認購2,000盒梨山水蜜桃，以行動力挺果農。圖／大和獅子會提供

台灣今年遭逢半世紀最大乾旱危機，導致梨山水蜜桃產量大減，5月又因疫情暫停觀光及市集活動，讓水蜜桃果農擔心水果銷量，台中市和平區區長吳萬福特別邀請台中市大和獅子會發起梨山水蜜桃社團企業認購，以實際行動力挺果農。

台中市大和獅子會連續第六年響應台中市和平區「梨山森活節·水蜜桃的故鄉在梨山」水蜜桃企業認購，長期支持梨山水蜜桃系列活動，以及號召中部企業及國際獅子會、同濟會、扶輪社、青商會等四大社團各分會接力認購。

大和獅子會會長何正仁表示，每年此時他都會結合許多社團企業舉行-前進部落小旅行，除了支持果農，也認識泰雅部落文化與採買水果。

今年受到疫情影響，無法直接到產地支持辛苦的果農，改為線上認購活動，原訂目標1,000盒，活動發起不到5天，就接獲台灣大和志工社會關懷協會理事長陳明發、大和屋餐飲事業機構副董事長王釭坪、上好生醫科技董事長楊勝得，以及四大社團、企業界熱烈響應。

在獅友們全力支持下，共認購超過2,000盒。大家在水蜜桃活動期間拋磚引玉，幫助在地農民，以實際行動推廣梨山優質的農特產。

近期因烟花颱風來勢洶洶，造成天氣極不穩定，何正仁說，企業認購的訂單持續增加中，不受颱風影響。

而每年這個時候，都是梨山水蜜桃果農辛苦採收水蜜桃的時刻，水蜜桃的果皮淋到雨，再曬到太陽就會造成水傷，為了支持果農，會持續訂單到梨山水蜜桃產季結束。

大和獅子會連續六年響應「梨山森活節·水蜜桃的故鄉在梨山」水蜜桃企業認購。圖／大和獅子會提供
大和獅子會連續六年響應「梨山森活節·水蜜桃的故鄉在梨山」水蜜桃企業認購。圖／大和獅子會提供

認購 社團 疫情

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