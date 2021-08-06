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友訊李中旺先賣股後辭董事長 今公告升任總裁

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

全球網通品牌D-Link友訊科技（2332）今（6）日舉行董事會通過，為整合集團公司資源與未來發展，董事會通過現任董事長李中旺升任為友訊集團總裁，董事長一職由郭金河出任。 李中旺去年支持台鋼集團取得友訊經營權，上周申報轉讓5,000張友訊持股，後來又辭任友訊董事長及執行長，雖然董事會通過李中旺升任友訊集團總裁，但真實原因也引發外界關注。

友訊2020年歷經經營大戰，台鋼集團結合李中旺等友訊改革派，入主友訊。入主友訊後，台鋼集團持續加碼友訊持股，累計持股提升到超過16.34%。

上周李中旺申報轉讓5,000張友訊持股，將採盤後定價交易，李中旺原本持有11,779張友訊持股，申報轉讓5,000張後，持股將降至6,779張。

今日友訊公告李中旺生因升任友訊集團總裁，故請辭董事長、執行長職務，由郭金河接任友訊董事長職務。友訊新聞稿指出，董郭金河現任永洋科技董事長、易通展科技執行長兼總經理，在網通領域有豐富經驗。業界人士解讀，台鋼集團派任自己人接管友訊營運。

友訊表示，D-Link友訊科技自去年經營團隊重組後，透過調整內部組織、重新制定產品及市場策略，漸具成效。日前發表一系列AI智慧無線網路新產品，強調高品質、可信賴、更安全的台灣設計製造理念。而推出的EAGLE PRO AI系列產品，從設計到生產製造端，包括關鍵零組件等，充分整合上下游供應鏈外並展現「台灣網通國家隊」實力。

友訊表示，隨著公司營運策略調整與推出新產品，將有助於下半年營運表現，此外，為落實「台灣網通國家隊」友訊將擴大集團佈局，此時需要借重李中旺在網通領域的經驗與人脈，因此在董事會中通過李中旺升任集團總裁，肩負帶領友訊往下一階段邁進的艱鉅任務。

友訊表示，第2季營業收入為新33.69億元，較去年同期成長5.5%；上半年累計營收為新72.67億元，年成長5.9%。上半年本業獲利為新台幣3,213萬元。但因業外損失影響，上半年累計稅後淨損1.58億元，每股稅後淨損0.24元。

友訊 網通

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