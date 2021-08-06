超猖狂！繼宏碁、鴻海、仁寶後 駭客攻擊技嘉伺服器
技嘉科技（2376）今（6）日公告指出，遭受駭客網路攻擊。
技嘉表示，本公司資安團隊已與多家外部資安公司技術專家合作，共同處理此次針對技嘉科技少部份伺服器的網路攻擊，並已將所監測到的異常網路狀況，通報予政府相關執法部門與資安單位，並保持密切連繫。
該公司強調，目前公司生產、銷售及日常營運未受影響。可能獲得保險理賠之金額尚未無法確定。
該公司表示，技嘉科技已於第一時間啟動資安防禦，並進行網路攻擊清查，受到影響的內部服務均已陸續回復運作，我們亦同步檢視並強化現有的基礎架構，全面提升網路安全等級以保護資料安全及完整性。
今年三月，品牌宏碁（Acer）驚傳遭到駭客集團 REvil 入侵，並勒索 5000 萬美元贖金（約 14.3 億元），過去包含鴻海、仁寶都曾遇到相似的情況，駭客入侵台灣科技業事件層出不窮。
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