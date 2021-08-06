華立上半年賺逾半個股本 7月營收同創新高

在材料業界素有航空母艦之稱的華立（3010）公布上半年財報，上半年合併營收331.5億，歸屬於本公司業主之稅後合併淨利為12.38億元、年增57.8%，每股稅後純益達5.35元，半年賺進逾半個股本，創下歷史新高。

身為全球晶圓代工龍頭概念股的華立，在半導體領域的成熟與先進製程材料供應全程參與，已是前段製程耗材類數一數二的供應商，帶動華立光阻液、電子級化學品及特殊氣體、CMP研磨液的銷售量激增，營收表現穩步向前。

另外目前市場預估2023年前載板產業都供不應求，華立切入IC載板製程材料，與原廠共同推出製程用Stepper及DI高解析電鍍乾膜，已成功接獲多座新廠的供應訂單，以及應用於AI級伺服器的5G高頻基板強大需求，為印刷電路板營收增添柴火。

華立表示，今年在5G、高效能運算、電動車大趨勢及零接觸商機引領下，華立半導體先進製程的關鍵耗材、5G高頻基板及IC載板製程用高解析度乾膜、3C用高機能工程塑膠及光電用顯示器材料出貨動能強勁。

華立第二季在上游材料及IC缺貨潮促動下價量齊揚，營收達168.7億元、年增13.7%，毛利金額15.0億元、年增25.2%，並在費用控管得宜，營業淨利繳出7.58億佳績、年增38.8%，皆創下歷史單季新高。加上業外投資出色，創造2.08億元收益，助攻稅後淨利達7.24億元、年增50.7%；單季每股純益達到2.77元，寫下公司上市掛牌20年來的單季新猶。

華立上半年營收331.5億元，同樣刷新歷史記錄，年增21.9%；累計毛利金額29.34億元，年增33.4%；營業利益為14.84億元，本業年增高達52.9%；稅後淨利13.93億元，年增勁揚64.7%，創下每股稅後純益5.35元。

華立今（6）日也公布7月自結合併營收達61.3億元、年增17.6%，一舉突破60億門檻，創歷年單月營收新高；今年累計合併營收高達392.8億元、年增21.2%，同步刷新歷史記錄。