快訊

「少校跪府」太丢人 傳國防部長邱國正下令撤職究辦

買疫苗拖這麼久 柯文哲轟：陳時中閃躲、執政傲慢

尖點第二季EPS 0.84元 創13年來單季新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

尖點科技（8021）於今（6）日公布2021年第二季財報，2021年第二季合併營收為9.34億元，與上季及去年同期相比分別成長19.8%及27.0%。稅後淨利為1.19億元，每股稅後純益0.84元，不僅優於首季的0.65元與去年同期的0.44元，獲利也改寫自2008年第三季以來、近13年來單季新高。

尖點2021年上半年合併營收為17.13億元，較去年同期成長28.6%。稅後淨利為2.12億元，年增152.5%。每股稅後純益為1.49元，優於去年同期的0.59元。

以營收結構來看，鑽針佔上半年營收61%，上半年產能利用率大約九成，在持續開拓新客戶以及第二季併購效益的貢獻下，帶動訂單需求成長，使PCB鑽針營收年增達20.1%。鑽孔服務佔營收39%，第一季淡季稼動約六成，第二季開始緩步上升至七成左右水準，鑽孔營收年增61%。去年第四季新增兩成鑽孔產能，今年上半年擴充的一成產能亦已全數到位。

第二季受惠於稼動提升及成本費用持續管控，毛利率及淨利率分別較第一季上升1.4及0.8個百分點。

展望2021下半年，隨著產業旺季到來，今日下午同步公告的七月份合併營收為3.38億，較六月增加1.8%，較去年同期增加29.8%，創歷史新高。以目前訂單需求狀況看起來，第三季預期將維持這樣的營運熱度。

在產能規劃部份，鑽針年初產能2300萬支，第二季透過併購增加200萬支銑刀產能，使合併產能來到2500萬支，但仍不足以應對市場需求。故公司計劃於2022年上半年預計陸續再增加300萬支產能，至2800萬支的月產能。

營收 尖點

延伸閱讀

驅動IC看漲到2022年 高盛喊聯詠目標價1,049元

半導體領先創新高 這幾檔漏網之魚本益比竟只有10倍

疫情帶來轉機 聯電等半導體突圍彈升?

譜瑞、新唐Q2財報亮眼 目標價上修

相關新聞

被動元件迎新藍海 12強錢景佳 後勢不容小覷

被動元件過去是相當不起眼的角色，2018年因日本大廠村田製作所（Murata）、東電化（TDK）等公司，將產品由消費市場轉至汽車，進而使得台廠受惠轉單以及供需失衡的漲價效應，帶動營收、獲利大幅成長。

晶片需求大爆發 全球缺貨危機才剛開始

雖然全球汽車業晶片缺貨情況已減緩，但原來晶片危機不僅沒有結束跡象，甚至可能從現在起才剛開始，晶片危機正從傳統汽車業擴散到其他產業，就連蘋果、特斯拉都開始感受到晶片供應壓力。

郭台銘20多年半導體大夢在劉揚偉手中成真 鴻海25億元買下旺宏起家厝

鴻海（2317）昨天宣布，與記憶體大廠旺宏（2337）敲定六吋晶圓廠（旺宏一廠）交易案，以25.2億元台幣買下該廠的土地、廠房及設備，雙方昨下午正式簽約，本案預計年底前完成。

鴻海台積電買疫苗 高虹安盼竹科從業人員優先打

民眾黨立委高虹安今天下午會同達永真善美文教基金會，捐贈1萬2千隻1c.c.注射針筒給新竹市衛生局，希望疫苗覆蓋率再提高，...

國際大廠Garmin進駐台南 投資額90億可供7500工作機會

台南市經發局表示，國際知名GPS設備及穿戴裝置大廠Garmin（臺灣國際航電）近期投資進駐台南市樹谷園區，購買現成廠區佔...

旺季來了 旺宏7月合併營收42.38億元 月增18.7%

旺宏今（6）公布7月合併營收42.83億元，為10個月來高點，月增18.7%，年增36.4%； 累計2021年1月至7月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。