宏達電新品開賣高峰已過 7月營收3.74億元、月減43.8%

宏達電（2498）今（6）日公布，7月合併營收3.74億元，月減43.8%、年增3成，主因在於新品出貨高峰已過，造成營收數呈現月減。累計前7月營收入28.98億元，年減2%。

宏達電表示，宏達電VIVE旗下內容品牌VIVE ORIGINALS繼2017年VR電影《家在蘭若寺》、2019年VR短片《祈禱》、《5×1-O》、《5×1-山行》、《咕嚕米的眼睛》、《5×1-幕後》接連入圍威尼斯影展；2021年最新作品《病玫瑰》（THE SICK ROSE）也再度入選，角逐「最佳評審團獎」、「最佳體驗獎」、「最佳敘事獎」VR主競賽3大獎項。

另外宏達電針對暑期推出夏日特賣活動，鎖定居家工作及娛樂模式，搭配最適合辦公與追劇的「居家大禮包」贈禮及指定5G手機及VR系列產品折扣優惠。活動自7月8日起至8月1日止，HTC網路商店與全台各大電商平台PChome購物、MOMO購物、YAHOO購物中心、蝦皮購物一同爭取放假購物潮商機。