達方上半年EPS 1.83元 年增46.8%

達方電子公司（8163）今 （6）日舉行線上法人說明會，會中公布2021年第2季與2021年上半年度營運成果。第2季合併營收為75.3億元，較上季成長25.7%，較去年同期亦成長31.6%。歸屬母公司稅後淨利為3.1億元，較上季成長54.2%，每股純益為1.11元。上半年合併營收為135.3億元，較去年同期成長37.6%。歸屬母公司稅後淨利為5.1億元，較去年成長46.8%，稅後每股盈餘為1.83元。

達方公司表示，第2季市場延續對於筆記型電腦與自行車的消費需求，公司營收與獲利均較上季與去年同期大幅增加。面對後疫情時代的未來，筆記型電腦支援混和型的工作與學習方式，其需求將不看淡。此外，兼具運動又可保持社交距離的自行車與電動自行車，在疫情改變生活形態下需求大增，使公司綠能事業持續走揚，併購綜效逐步展現。

達方深耕IT與綠能兩大產業，致力推動對內精實整合，對外策略聯盟的長期戰略。以鍵盤為主的IT周邊事業，與以MLCC及詠業為核心的關鍵元件事業，將不斷追求價值與獲利的提升；掌握電子、電池、車架與組裝的四大核心關鍵技術的綠能事業則以電動自行車為發展主軸加速成長。對於第3季展望，在各產品線在市場需求穩定下，公司正向看待本季的營運表現。