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宏達電7月營收3.74億 月減43.71%、年增31.63%

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

宏達電今（6）今日公布7月合併營收3.74億元，月減43.71%，年增31.63%；累計今年前7月合併營收28.98億元，年減2%。

宏達電董事長王雪紅在日前親自主持股東會，強調DeepQ健康醫療事業部在疫情期間發揮科技的力量，整合醫學與人工智慧技術所發展的兩項應用內容 -「疾管家」跟「疫止神通」，現在都正在防疫的數位前線扮演著重要的角色。

王雪紅認為，疫情成為加速數位革命的催化劑，全球各地開始將VR虛擬會議應用在工作、學習與娛樂，並創造許多創新應用內容。由於防疫期間無法隨意出門逐漸成為常態，使得原本的日常生活包括工作、醫療保健、教育及娛樂等領域，開始紛紛改採線上方式，以科技打破距離的界線。

她說，虛擬實境的應用例如VIVE Sync會議軟體和VIVE Business全方位VR商用解決方案等產品，也帶來如同真實面對面的體驗，讓人們可以自在的進入虛擬世界中進行社交互動、會議、學習與訓練等活動，虛擬實境的應用將會更廣、更多元。

HTC VIVE旗下內容品牌VIVE ORIGINALS繼2017年VR電影《家在蘭若寺》、2019年VR短片《祈禱》、《5×1-O》、《5×1-山行》、《咕嚕米的眼睛》、《5×1-幕後》接連入圍威尼斯影展；2021年最新作品《病玫瑰》（THE SICK ROSE）再度入選，角逐「最佳評審團獎」、「最佳體驗獎」、「最佳敘事獎」VR主競賽3大獎項。

宏達電針對暑期推出夏日特賣活動，鎖定居家工作及娛樂模式，搭配最適合辦公與追劇的「居家大禮包」贈禮及指定5G手機及VR系列產品折扣優惠，搶攻暑期購物商機。

VR 宏達電 疫情

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