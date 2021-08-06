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華邦電7月營收首度攀上90億元關卡 再創歷史新高

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

記憶體大廠華邦電（2344）今（6）日7月合併營收為90.9億元，不僅是續創單月合併營收的歷史新高，同時也是該公司單月合併營收首度衝上90億元關卡之上，累計今年前七個月營收也較去年同期大幅成長逾95%。

華邦電公布自行結算7月營收報告，其中，華邦含新唐科技等子公司，7月合併營收為90.90億元，較上個月增加4.21%，也較去年同期大幅增加120.41%。累計今年前七個月合併營收為556.49億元，較去年同期成長95.77%。

華邦電近日甫公布第二季及上半年獲利分別較去年同期大幅成長，其中，第二季稅後純益較上季大增1.1倍，累計今年上半年稅後純益49.23億元，年成長高達6.9 倍，累計今年上半年每股稅後純益1.24元，上半年業績表現相當亮眼。該公司今年公布7月合併營收仍持續向上攀升，符合該公司看好第三季業績展望的正向發展。

華邦電表示，今年上半年的業績表現大幅成長，主要是受惠下游需求強勁，包括網通產品、車用、穿載裝置、PC相關，都是主要需求動能，今年以來公司產能也持續維持滿載，再加上產品價格也有漲價效應，因此推升獲利表現成長，而目前看來，這樣的產業態勢仍可望持續到下半年。

華邦電第二季毛利率來到42%，是近幾年單季最高表現，該公司也表示，目前早已在接第四季訂單，接單情況大致已到今年底，由於舊合約完成出貨之後，華邦電的新合約價格仍是上升趨勢，因此該公司預期，第三季毛利率仍有上升空間。

營收 華邦電

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