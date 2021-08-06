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群聯第2季每股純益11.49元 歷史同期新高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

快閃記憶體控制晶片及解決方案廠群聯(8299TT)今(6)日舉行線上法說會，公布第2季財報，第2季稅後純益22.6億元，為歷年同期新高，每股純益11.49元。

群聯董事長潘健成表示，群聯單季獲利新高是在去年第4季，但主要有處分合肥子公司獲利挹注，群聯第2季獲利，是紮紮實實來自本業，以本業看，已是單季歷史新高；上半年每股純益達20元，也是歷年同期新高。

群聯第2季產品營收結構，其中SATA與PCIe傳輸介面的控制晶片，總出貨量成長近50%，其中PCIeSSD控制晶片總出貨量成長近190%，刷新歷史單季新高。

以記憶體位元數(TotalBits)看，總出貨量成長將近86%，也同樣刷新歷史單季新高：另外，BGASSD控制晶片上半年累計總出貨量，年增率也達130%(YoY)。

從出貨數據顯示，不僅PCIeSSD持續成為儲存市場主要成長動能已是趨勢，整體SSD市場也持續往高容量邁進，均對群聯未來營收與獲利有正面挹注。

潘健成表示，群聯第2季研發費用占整體營業費用達80%以上，研發工程師更已達1,800位以上(佔全球總員工人數達75%以上)，公司原規劃研發工程在2025年要達到2,500位，但目前來看，預估明年就會提前達到此目標。

他強調，持續擴充研發軍備，目的除持續研發投資次世代如Gen5的NAND控制晶片IC以維持技術領先以外，群聯也積極布局未來營運成長的動能，包含新一代全系列的遊戲電競儲存方案、以及與策略夥伴Cigent共同推出的自我防衛SSD儲存方案等。

群聯也持續助力全球的品牌客戶與夥伴在知名的測評網站獲獎(BestSSDs2021獲獎連結)，充分展現群聯長期對全球客戶與夥伴的承諾。

至於法人關注匯率對毛利率的影響，潘健成說說明，美元走貶影響毛利的部分，群聯除持續推出高毛利產品與保持良好庫存管理以穩定毛利率外，也持續謹慎管理美元部位的資產與負債以降低業外匯兌損失的影響。

展望未來，由於第三季度是傳統旺季，再加上歐美陸續解封，預期市場也將逐漸恢復需求;群聯將與全球夥伴及客戶共同努力，解決半導體產能緊張與供應鏈生產成本上漲的影響，共創共贏共榮。

此外，今日董事會也決議通過多項重要議案。包括民國110年上半年度盈餘分配案，決議每股配息10元。擬發行金額達35.17億元的國內第一次無擔保轉換公司債案，主要作為付給晶圓廠保證未來二年產能的預付款，以及物色新建廠房所需土地及購買研發所需設備等。

第一次無擔保轉換公司債發行期間三年，票面利率為0%，擬採詢價圈購方式辦理公開承銷。本案實際發行條件俟呈主管機關申報生效後，將依相關法令規定並視金融環境及市場狀況，訂定發行條件及辦理實際發行作業等相關發行事宜。

群聯 控制晶片 SSD

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