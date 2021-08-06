群創總座：Q3電子旺季遇Delta病毒、極端氣候二片雲

被動元件過去是相當不起眼的角色，2018年因日本大廠村田製作所（Murata）、東電化（TDK）等公司，將產品由消費市場轉至汽車，進而使得台廠受惠轉單以及供需失衡的漲價效應，帶動營收、獲利大幅成長。

2021-08-06 14:11