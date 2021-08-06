群創總座：Q3電子旺季遇Delta病毒、極端氣候二片雲
面板大廠群創（3481）總座楊柱祥在2021下半年法說會表示，進入第3季電子旺季，遇到二片雲，一是Delta變種病毒，有斷鏈風險；二是極端氣候影響，造成大雨、火災。群創透過智慧製造、智慧運營，下半年對面板需求保持審慎樂觀。
群創指出，營運上將朝向商用筆電、 顯示器以及高階大尺寸電視產品發展，提高附加價值，採取優化獲利的策略，並滿足客戶的需求。
供給面方面，上游零組件供給依然緊俏，備料前置時間仍長，面板產出受到限制。尤以IC缺貨直到明年，加上玻璃歲修延後，供給下降15-20%。需求面方面，大尺寸電視及中高階IT產品需求仍強，雖然小尺寸電視面板報價微幅下降，不致於造成骨牌效應。
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