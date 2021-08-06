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英業達7月營收455.11億元 月增10.27%

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

英業達（2356）今（6）日公布2021年7月營收為455.11億元，月增10.27%，年減6.54%，今年前七個月營收為2721.63億元，年減4.88%。

英業達2021年7月筆電出貨190萬台，較6月的180萬台增加10萬台，主要是有追到比較多的材料，使得筆電出貨量回升。

英業達認為，2021第三季需求沒有問題，進入傳統出貨旺季，但是要觀察材料供應狀況。在伺服器業務方面，因新平台轉換及大型資料中心客戶成長力道挹注，今年營運展望可期，惟受到缺料影響下半年，仍需觀察料況隨時調整出貨動能。

在筆記型電腦方面，英業達受惠於宅經濟與平台轉換，2021年仍延續出貨熱潮，供應鏈缺料雖限制了部分出貨規格，但期待下半年出貨可以較有彈性滿足客戶需求。

至於英業達的智慧裝置業務，因產品推陳出新，2021下半年市場需求回溫，營運較前一年度看好，惟缺料影響是整個電子業的綜合反應，出貨仍需視料況滾動式調整。

英業達 筆電

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