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亞光上半年每股純益2.44元 超越去年全年

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

亞洲光學（3019）公布110年第2季財報，合併營收約52.28億元，年增率35%，營業毛利約10.73億元，年增率43%，主係營收大幅成長所致，營業淨利約5.31億元，年增率92%，本業獲利創14年同期新高，歸屬本公司業主淨利3.83億元，較去年同期大幅成長129%，每股純益1.36元。

累計今年上半年合併營收約99.57億元，年增率46%，營業毛利約20.39億元，年增率78%，營業淨利約9.78億元，歸屬本公司業主淨利6.87億元，大幅超越去年全年水準，每股純益2.44元。

展望第3季，亞光多元產品效益將持續發酵，包括光學元件、車載鏡頭、瞄準器、雷射測距儀、手機用潛望式G+P變焦鏡頭、AR、VR光機模組等受惠5G、AI、LIDAR、新能源自駕車之應用蓬勃發展而成長；影像感測器市場需求強勁，產能滿載，新產能陸續開出，積極擴產滿足客戶需求。

營收 鏡頭

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