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尖點產能供不應求 明年上半年鑽針將再擴產12%

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

PCB與載板相關鑽針供應商尖點（8021）於今（6）日召開法說會，尖點總經理林若萍提到，由於產能仍供不應求，公司計劃於2022年上半年預計陸續再增加300萬支鑽針產能。

依據尖點產能擴充規劃，鑽針年初產能2300萬支，第二季透過併購增加200萬支銑刀產能，使合併產能來到2500萬支，但仍不足以應對市場需求。故公司計劃於2022年上半年預計陸續再增加300萬支產能，至2800萬支的月產能，換算年增幅約12%。

營收結構來看，尖點也統計，鑽針佔上半年營收61%，上半年產能利用率大約九成，在持續開拓新客戶以及第二季併購效益的貢獻下，帶動訂單需求成長，使PCB鑽針營收年增達20.1%。鑽孔服務佔營收39%，第一季淡季稼動約六成，第二季開始緩步上升至七成左右水準，鑽孔營收年增61%。去年第四季新增兩成鑽孔產能，今年上半年擴充的一成產能亦已全數到位。

尖點提到，第二季受惠於稼動提升及成本費用持續管控，毛利率及淨利率分別較第一季上升1.4及0.8個百分點。展望2021下半年，隨著產業旺季到來，今日下午同步公告的七月份合併營收為新台幣3.38億，較六月增加1.8%，較去年同期增加29.8%，創歷史新高。以目前訂單需求狀況看起來，第三季預期將維持這樣的營運熱度。

營收 尖點 併購

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