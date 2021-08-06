聯強7月營收319億元 月減5.5%
聯強國際（2347）今天（6日）公布自結2021年7月份合併營收319億元，月減5.5%，但年增10%。累計今年前七個月營收為2,152億元，年增24%。
依產品別，資訊商用產品7月份的營收為101億元，年增37%；資訊家用產品7月份的營收為108億元，年減12%；通訊產品營收10億元，年減11%；IC元件營收100億元，年增20%。
聯強累計今年前七個月的合併總營收為2,152億元，年增24%。其中：資訊商用產品577億元，年増23%，佔比為27%；資訊家用產品800億元，年増9%，佔比為37%；通訊產品88億元，年增17%，佔比4%； IC元件687億元，年增50%，佔比為32%。
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