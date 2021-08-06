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研華7月營收48.64億元 年增10.45%

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

研華（2395）今（7）日公布2021年7月份合併營收達48.64億元，較去年同期營收44.04億元，年增10.45%。累計研華一至七月份合併營收達322.36億元，較去年同期營收296.95億元，年增率為8.56%。

研華2021年7月單月營收方面，各區域表現以中國、歐洲、台灣市場最為突出，較去年同期分別成長35%、16%及52%；北美及日本市場則相對疲弱，年對年小幅衰退3%及4%。

以事業群而言，以工業物聯網事業群（Industrial-IoT Group，IIoT）及服務物聯網事業群（Service-IoT Group，SIoT）表現最佳，分別較去年同期大幅成長32%及48%。應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）則較去年下滑11%。

若以累計2021年前七個月營收來看，各區域表現普遍成長，以中國、台灣及新興市場最為強勁，年對年分別成長37%、13%及49%；僅日本市場稍顯疲弱，整體日本市場較去年小幅衰退4%。

各事業群表現方面，以工業物聯網事業群（Industrial-IoT Group，IIoT）及服務物聯網事業群（Service-IoT Group，SIoT）表現最佳，年對年分別成長33%及27%；嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group, EIoT）亦較去年同期成長7%。僅應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）呈現年對年下滑11%。

接單方面保持強勁，7月份接單/出貨比值（B/B Ratio）達1.66，累計今年前七個月份BB Ratio則為1.67。

營收

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