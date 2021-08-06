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旺季來了 旺宏7月合併營收42.38億元 月增18.7%

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
旺宏總經理盧志遠。圖／旺宏提供
旺宏總經理盧志遠。圖／旺宏提供

旺宏今（6）公布7月合併營收42.83億元，為10個月來高點，月增18.7%，年增36.4%； 累計2021年1月至7月合併營收為253.37億元，年增16.1%。

旺宏7月合併營收明顯提升，再度站上40億元關卡，主因第3季是日本大客戶備貨旺季，旺宏稍早公布的庫存中，有相當高比重是唯讀記憶體（ROM），就是為配合日本大客戶的需求，從7月營收表現重回成長軌跡，也符合稍早法法說會預期。

旺宏在敲定出售6吋廠給鴻海後，公司專注投入3D NAND Flash和先進製程的NOR Flash。

旺宏董事會已通過415億元資本支出，擴充五廠第二期產能（內部稱為Fab 5b），就是為了量產3D 儲存型快閃記憶體（NAND Flash）及先進的編碼型快閃記憶體 （NOR Flash）。

這項擴產計畫預定明年下半年開始完成裝機，並在明年底陸續投產，2023年挹注營收。

旺宏總經理盧志遠表示，Fab 5b廠的新產能，幾乎是目前Fab 5a倍增，此廠因集中生產更先進技術的3D NAND Flash）、及NOR Flash，因此未來產出的位元數將比Fab 5a的數倍增幅。

旺宏興建Fab 5b廠，也瞄準市場快速成長的車用應用市場。

盧志遠說，其實旺宏目前的NOR 型快車記憶體，已是車用市場前二大供應商，公司目標是今年成為全球車用NOR flash最大供應商。

盧志遠表示，旺宏對資本支出都採穩定原則，此時決定擴建新廠，最主要的關鍵是旺宏在3D NAND Flash及高容量NOR等技術已完備，此時透露產能擴充，不僅可提升旺宏未來獲利表現，也讓公司產品及產能調度更具彈性。

盧志遠強調，旺宏會很審慎視客戶需求布建產能，預估415億元的投資額最快二到三年即會投入，但仍會視情況調整，絕不會稀釋毛利率表現。

旺宏目前的Fab 5a廠，月產2萬片12吋晶圓；預估未來Fab 5b廠完成後，旺宏整個12吋廠產能將全數填滿。

旺宏目前已完成3D NAND Flash試產，初期以48層為主，並送樣給日本大客戶驗證，規劃2022年底產出96層產、2023年緊接著推出192層產品，等於正式向全球宣告，旺宏決定參與3D NAND Flash的戰局。

旺宏 Flash NAND Flash

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