研調：筆電需求面臨飽和 第4季出貨恐反轉走弱

研究機構DIGITIMES Research分析師蕭聖倫今天表示，第3季筆電需求面臨飽和、供給面IC缺口未解，全球筆電出貨預估季增2%以內；第4季僅商用領域有混合工作需求支撐，全球筆電出貨恐反轉走弱。

DIGITIMES Research指出，今年第3季主要品牌出貨表現將各異，龍頭惠普及第2名聯想面臨教育巿場顯著衰退，皆難以透過衝刺消費及商務領域彌補缺口。第3名戴爾第2季面臨長短料問題較其他品牌嚴重，導致出貨顯著低於預期，第3季將努力改善料況，並衝刺辦公室重啟商機，表現可望優於對手。

台灣代工廠方面，DIGITIMES Research預期第3季仁寶及緯創將受惠來自美系大客戶訂單成長，出貨占比將較第2季提升。

DIGITIMES Research表示，今年第2季筆電市場進入教育標案需求高峰，電競及商用筆電需求也相當強勁，然而面板、顯卡、板端IC及載板供應較預期惡化，部分業者更因零組件供給長短料問題導致更大缺口，第2季全球筆電出貨季增幅度不如先前預期。

第2季前6大品牌出貨表現以華碩、聯想及宏碁較佳，華碩因電競筆電出貨表現強勢，排名超越蘋果來到第4；聯想及宏碁受益Chromebook標案大增，出貨占比皆較第1季提升。

台灣代工廠方面，廣達組裝全球7成以上的Chromebook，表現最佳。