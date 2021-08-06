群光上半年EPS 4.1元、年增18% 看好Q3旺季

受惠於NB強力拉貨潮，群光電子（2385）今年上半年每股稅後純益創下同期次高，達4.1元，較去年同期成長18%。

群光上半年的營收、營業毛利與營業利益，均寫下同期新高紀錄，上半年營收為504.3億元，年增17%，營業毛利為87.97億元，年增12%，毛利率為17.4%，營業利益為36.96億元，年增3%，營益率7.3%，稅後淨利則達到28.92億元，年成長19%，淨利率為5.7%。

群光第2季營運表現符合法人預期，營收達252.93億元，達成同期新高，季增與年增均為1%。營業毛利為44.01億元，毛利率為17.4%，營業利益為18.47億元，營益率為7.3%，稅後淨利達13.23億元，淨利率為5.2%。第2季每股稅後純益為1.87元，連同營業毛利、營業利益及稅後淨利，均寫下同期次高紀錄。

群光第二季NB／PC相關產品需求維持高檔，其中電競PC類產品成長力道最強，電競鍵盤以及電源營收季成長均超過一成，年成長更逼近三成，顯示電競市場長期成長潛力。

下半年歐美即將迎來解封後的第一個消費旺季，法人預期消費者的消費力道應十分強勁，群光第二季的智慧家庭相關產品，營收季增已超過二成，顯示消費性產品需求逐漸增溫，國際大廠客戶已準備開始大幅拉貨，為下半年的採購季節暖身。

法人分析，群光今年營收有兩大支柱推升成長，上半年為NB產品，下半年則是消費性產品百花齊放，其中智慧家庭影像產品可望成為帶動群光下半年營收成長的關鍵，第3季營收有機會季增雙位數，突破單季歷史新高。除此之外，電競PC產品需求續強，高單價鍵盤也將迎接新品，可望推升群光附加價值較高產品的營收與獲利比重。