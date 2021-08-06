茂達7月營收 改寫歷史次高

受惠於電源管理晶片和風扇驅動晶片需求仍強，IC設計廠茂達（6138）7月營收拉高至5.49億元，改寫歷史次高。

茂達今（6）日公告7月營收為5.49億元，為歷史次高水準，月成長3.2%，也比去年同期成長14.5%，幾乎與今年1月的歷史新高5.5億元不相上下。

累計茂達今年前七個月營收是36.7億元，年成長25.51%。茂達第2季營收16.1億元，季增6.5%，連續四季創新高。法人預估，本季營收應可續優於第2季。

茂達的電源管理IC和風扇驅動IC產品需求，主要偏重NB應用，並持續和筆電品牌廠合作開發次世代平台所需方案。

茂達除了持續推廣中低電流密度晶片外，也針對高階電競與商用機種，完成高電流密度整合型晶片工程樣品開發，並針對伺服器應用開發超高功率與超高電流密度產品線。

至於馬達驅動IC方面，茂達在NB與桌機的風扇驅動IC市占率持續提升，在遊戲機市場也已完成散熱解決方案，持續開發衍生產品。