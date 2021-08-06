疫情造成傳銷熱退燒？去年直銷人數減少近20萬人

公平交易委員會今天公布109年多層次傳銷事業經營發展狀況調查結果，109年度多層次傳銷事業營業總額980億元，接近千億元；發放佣（獎）金總額431.21億元，都較上一年度增加，但是傳銷商人數348.91萬人，較前一年減少19.94萬人，有領到佣（獎）金只有95.6萬人。若以佣獎金總數計算，每人平均佣（獎）金領到45105元。

女性直銷商248萬餘人、占七成一，堪稱直銷主力。直銷產品以營養食品類銷售額占六成五最多，其次是美容保養品占一成七。

公平會表示，調查對象是扣除尚未實施及已停（歇）業等業者，並以109年間仍有實施多層次傳銷之314家事業為調查所得結果。

就整體營業總額來看，109年314家多層次傳銷事業整體營業總額為980.09億元，較108年之935.41億元，增加44.68億元，成長率為4.78%。其中營業額達10億元以上者計22家，營業總額達737.88億元，占整體營業總額之75.29％。

調查結果顯示，營業額1億元至未及10億元者計62家，營業總額為194.12億元，占整體營業總額之19.80％。營業額未達1億元230家，營業總額為48.09億元 ，僅占整體營業總額之4.91%。

109年投入多層次傳銷事業成為傳銷商人數略為減少，總共348.91萬人，扣除重複參加1家以上多層次傳銷事業之傳銷商人數計347.77萬人，較108年底367.71萬人，減少19.94萬人。女性傳銷商仍為傳銷市場之主力，109年女性傳銷商共計248.58萬人、占71.24%。

傳銷商人數占全國總人口數之比率約14.76%，即平均每萬人中有1476人加入多層次傳銷，較108年底之15.58%，微降0.82個百分點。109年雖有新加入傳銷商99.68萬人，但退出傳銷商人數也有44.91萬人，流動率不低。

去年傳銷商的佣（獎）金總額，都較前一年增加。109年傳銷事業佣（獎）金支出計431.21億元，比108年391.83億元高，占營業總額之44.00%，較108年佣(獎)金支付比率41.89%，增加2.11個百分點。

因部分傳銷商僅為產品愛用者，實際尚無從事傳銷行為，109年曾領取佣(獎)金之傳銷商約95.6萬人，占傳銷商總人數之27.40%。其中女性傳銷商領取佣(獎)金者計70.71萬人（占73.94%），領取金額為299.49億元（占69.45%）。

109年傳銷事業銷售之商品仍以營養食品類銷售額最大 ，計637.19億元（占65.01%），次為美容保養品170.04億元（占17.35%）。

使用網路行銷者日益普及，109年採行網路行銷者計198家，占總家數63.06%，較108年之59.28%，略為增加。其中，提供線上訂購（網路購物）者有192家，設置網路商城者有151家，二者皆有使用或設置者有145家。