2020年傳銷業營業總額逼近千億 再創新高

公平會今（6）日發布「我國109年多層次傳銷事業經營發展狀況調查」結果，整體營業總額較2019年增加，2020年314家多層次傳銷事業之整體營業總額為980.09億元，較2019年之935.41億元，增加44.68億元，成長率為4.78%。

其中，營業額達十億元以上者計22家，營業總額達737.88億元，占整體營業總額的75.29%。營業額一億元至未及十億元者計62家，營業總額為194.12億元，占整體營業總額之19.80％。營業額未達一億元者計230家，營業總額為48.09億元 ，僅占整體營業總額的4.91%。

不過，投入多層次傳銷事業成為傳銷商的人數則是略為減少，但女性傳銷商仍為市場主力。根據公平會的調查發現，2020年底傳銷商人數計348.91萬人，扣除重複參加一家以上多層次傳銷事業的傳銷商人數計347.77萬人，較2019年底367.71萬人，減少19.94萬人。

傳銷商人數占全國總人口數之比率約14.76%，即平均每萬人中有1,476人加入多層次傳銷，較2019年底之15.58%，微降0.82個百分點。2020年新加入之傳銷商共計99.68萬人；退出之傳銷商人數共計有44.91萬人。女性傳銷商仍為傳銷市場之主力，2020年女性傳銷商共計248.58萬人，占71.24%。

此外，公平會調查還發現，2020年傳銷事業銷售的商品仍以營養食品類銷售額最大，計637.19億元，占65.01%，次為美容保養品170.04億元，占17.35%。

且隨著網路日益普及，公平會指出，2020年採行網路行銷者的傳銷商有198家，占總家數之63.06%，較2019年之59.28%，略為增加。其中，提供線上訂購（網路購物）者有192家，設置網路商城者有151家，二者皆有使用或設置者有145家。

雖然連二年都受疫情衝擊，傳銷事業在經營上也擔憂市場不景氣、同類商品競爭加劇及非法傳銷事業的破壞，但調查顯示，預期2021年營業額將較2020年增加者有144家，占45.86%，預期持平者有126家，占40.13%。