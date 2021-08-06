驅動IC看漲到2022年 高盛喊聯詠目標價1,049元

里昂證券將聯詠（3034）目標價喊上千元後，再有外資力捧聯詠挑戰千金股，高盛證券表示，聯詠法說會對驅動晶片的需求樂觀，包括NB、TV、手機及電動車需求將不斷支撐晶片報價強勢，帶動公司毛利率飛越50%成為新常態，連年交出「高獲利」的好成績；預估聯詠2021-2023年每股純益（EPS）穩於55-60元，目標價上修到1,049元。

高盛對聯詠的目標價也改寫外資圈對聯詠最高的股價預測，同樣看多聯詠還有摩根大通重申700元目標價，野村720元，保守派的摩根士丹利則維持「劣於大盤」、目標價414元。

高盛表示，聯詠第2季毛利率提升到50.3%，高於財測目標45-48%，EPS達16.08元，也擊敗多數機構預測，顯示不論驅動晶片的產量或報價都有更大幅度的提升。

聯詠展望驅動晶片持續供不應求，第3季DDI、SoC都會較第2季成長雙位數，其次大尺寸面板LDDI的成長性優於中小尺寸DDI，並在本季展開新一輪報價上調，目的除了反映市場穩健的需求，更重要是晶圓廠包括聯電（2303）、世界（5347）進一步調漲報價，幅度達高個位數到雙位數，聯詠必須轉嫁成本。

高盛表示，從聯詠展望來看，現在就要看淡驅動晶片的動能言之過早，包括NB、手機、電動車等關鍵應用都持續增加晶片的需求，目前面板廠庫存水位健康，動能續航到2022年無虞，且聯詠在面板驅動晶片的市占率將持續擴大，OLED驅動晶片也受惠手機和NB的採用而成長，下半年聯詠OLED晶片出貨將達到高峰。

伴隨OLED晶片放量，聯詠獲利能力預期再提升，高盛推估，公司第3季營收季增10.5%，毛利率50.2%；全年提升到48.8%，明、後年也穩於45-48%，推算三年EPS為56元、55元、56元，不致有保守派預測的大幅衰退。

至於摩根大通雖然維持目標價，但看好聯詠驅動晶片的漲價趨勢到明年上半年，明年OLED面板出貨將較今年大成長，也有利聯詠營運再提升，因此上修今、明年獲利19%、20%，EPS上探61元、64元。