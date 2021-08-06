快訊

帛琉旅遊泡泡最快8月14日重啟 這次可以自由行、打疫苗

拜登政府首度對台軍售 專家：雙方政府仍須省思

聽新聞
test
0:00 / 0:00

驅動IC看漲到2022年 高盛喊聯詠目標價1,049元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
聯詠總經理王守仁。報系資料照
聯詠總經理王守仁。報系資料照

里昂證券將聯詠（3034）目標價喊上千元後，再有外資力捧聯詠挑戰千金股，高盛證券表示，聯詠法說會對驅動晶片的需求樂觀，包括NB、TV、手機及電動車需求將不斷支撐晶片報價強勢，帶動公司毛利率飛越50%成為新常態，連年交出「高獲利」的好成績；預估聯詠2021-2023年每股純益（EPS）穩於55-60元，目標價上修到1,049元。

高盛對聯詠的目標價也改寫外資圈對聯詠最高的股價預測，同樣看多聯詠還有摩根大通重申700元目標價，野村720元，保守派的摩根士丹利則維持「劣於大盤」、目標價414元。

高盛表示，聯詠第2季毛利率提升到50.3%，高於財測目標45-48%，EPS達16.08元，也擊敗多數機構預測，顯示不論驅動晶片的產量或報價都有更大幅度的提升。

聯詠展望驅動晶片持續供不應求，第3季DDI、SoC都會較第2季成長雙位數，其次大尺寸面板LDDI的成長性優於中小尺寸DDI，並在本季展開新一輪報價上調，目的除了反映市場穩健的需求，更重要是晶圓廠包括聯電（2303）、世界（5347）進一步調漲報價，幅度達高個位數到雙位數，聯詠必須轉嫁成本。

高盛表示，從聯詠展望來看，現在就要看淡驅動晶片的動能言之過早，包括NB、手機、電動車等關鍵應用都持續增加晶片的需求，目前面板廠庫存水位健康，動能續航到2022年無虞，且聯詠在面板驅動晶片的市占率將持續擴大，OLED驅動晶片也受惠手機和NB的採用而成長，下半年聯詠OLED晶片出貨將達到高峰。

伴隨OLED晶片放量，聯詠獲利能力預期再提升，高盛推估，公司第3季營收季增10.5%，毛利率50.2%；全年提升到48.8%，明、後年也穩於45-48%，推算三年EPS為56元、55元、56元，不致有保守派預測的大幅衰退。

至於摩根大通雖然維持目標價，但看好聯詠驅動晶片的漲價趨勢到明年上半年，明年OLED面板出貨將較今年大成長，也有利聯詠營運再提升，因此上修今、明年獲利19%、20%，EPS上探61元、64元。

聯詠 晶片

延伸閱讀

聯詠估第3季營收季增逾一成 獲利可望續增

外資上修無極限！ 高盛喊南電目標價555元

旺矽、聯詠 四檔活力旺

聯詠、矽統 四檔聚焦

相關新聞

攻第三代半導體 鴻海買下旺宏6吋廠

鴻海昨（5）日宣布，以25.2億元收購旺宏位於竹科的6吋晶圓廠，後續還要斥資數十億元添購新設備，鎖定當紅的第三代半導體碳...

2020年傳銷業營業總額逼近千億 再創新高

公平會今（6）日發布「我國109年多層次傳銷事業經營發展狀況調查」結果，整體營業總額較2019年增加，2020年314家...

驅動IC看漲到2022年 高盛喊聯詠目標價1,049元

里昂證券將聯詠（3034）目標價喊上千元後，再有外資力捧聯詠挑戰千金股，高盛證券表示，聯詠法說會對驅動晶片的需求樂觀，包...

電池模組廠 樂觀看待下半年營運

電池模組龍頭新普（6121）7月營收82.03億元，再創同期新高，月增0.6%、年增20.8%，連續三個月月營收均在80...

美喆7月營收年減逾1成 續受貨櫃運輸所苦

美喆KY（8466）公告7月合併營收達2.21億元，較去年同期年減14.8%。公司表示，雖深圳鹽田港口已於7月陸續恢復貨...

威剛攜手旗下XPG 舉辦全球線上新品發表會

全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌「威剛科技（3260）」攜手旗下電競效能品牌XPG，於昨（5）日晚間舉辦「全球線上新品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。