電池模組廠 樂觀看待下半年營運

鴻海（2317）昨天宣布，與記憶體大廠旺宏（2337）敲定六吋晶圓廠（旺宏一廠）交易案，以25.2億元台幣買下該廠的土地、廠房及設備，雙方昨下午正式簽約，本案預計年底前完成。

2021-08-06 11:51