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電池模組廠 樂觀看待下半年營運

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
新普兼AES-KY董事長宋福祥。記者胡經周攝影／報系資料照
新普兼AES-KY董事長宋福祥。記者胡經周攝影／報系資料照

電池模組龍頭新普（6121）7月營收82.03億元，再創同期新高，月增0.6%、年增20.8%，連續三個月月營收均在80億元以上高檔水準；旗下電池模組股王AES-KY（6781） 7月亦繳出繳出雙成長成績，今年前七月營收63.5億元，已超越去年全年業績。

新普截至7月營收已連續三個月站穩80億元大關；前七月合併營收547.43億元，年增34%，持續創同期新高。

AES-KY其7月營收9.2億元，月增2.2%，年增134.4%；前七月營收63.5億元，年增162%，已超越去年全年營收。

AES-KY營收表現亮眼，該公司表示，主係受惠輕量型電動載具在歐洲市場需求暢旺，及中大型工業儲能系統電池模組持續出貨，兩大事業佈局同步成長，推升營運動能。

展望未來，終端市場需求樂觀，AES-KY以研發能力與一站式客製化解決方案，將持續擴增新客戶及市場份額，以提升長線獲利及成長動能。

此外，西勝（3625）7月營收1.99億元，月增2.01%、年減5.7%；累計今年前7月營收13.8億元，年增14.16%，為歷史次高。西勝表示，台北廠新產品及新客戶目前正在試產階段，預期下半年營收有望優於上半年。

營收 電池模組

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