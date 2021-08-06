美喆7月營收年減逾1成 續受貨櫃運輸所苦

美喆KY（8466）公告7月合併營收達2.21億元，較去年同期年減14.8%。公司表示，雖深圳鹽田港口已於7月陸續恢復貨櫃運輸，但運能僅緩步提升，故7月份出貨仍受影響，而有部分遞延之情況。累計2021年1至7月合併營收17.86億元，較去年同期成長9.59％。

美喆-KY表示，目前集團訂單出貨仍受全球航運緊張而遞延，雖使得短期營收認列受壓，但觀察歐、美地區石塑地板市場供需及主要代工客戶整體庫存水位維持健康水準，去除航運影響出貨的不利因素，集團仍明顯感受客戶對於旗下LVT、SPC石塑地磚全系列產品訂單力道強勁。

美喆-KY表示，以今年前7月歐洲、北美、中國、台灣等營收比重分別為67.62％、10.49％、6.62％、7.30％，其中歐洲地區客戶隨著新款石塑地磚產品上市，挹注前7月銷售仍較去年同期成長31％，目前主要客戶下單力道強勁，整體在手訂單仍較去年同期呈雙位數成長，推升訂單能見度無虞。

美喆-KY與歐、美地區外銷代工客戶具長年良好合作基礎，且與歐洲地區客戶互為獨家業務合作夥伴利基，有利接單品質，也是營運重要動能。

從本季營運來看，美喆-KY表示，仍將密切觀察整體訂單出貨與全球缺櫃的影響，針對在手訂單及客戶船期安排適當調配旗下東莞廠產能稼動率、已完成擴增倉儲空間，並加大管控庫存管理與原料採購穩定度，以提高競爭利基。