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威剛攜手旗下XPG 舉辦全球線上新品發表會

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌「威剛科技（3260）」攜手旗下電競效能品牌XPG，於昨（5）日晚間舉辦「全球線上新品發表會」，發表會主題訂為”Xtreme Innovation”，以展現威剛科技創立二十年來，持續追求創新，威剛線上全系列新品發表會，展示領先業界的固態硬碟、DDR5記憶體模組、記憶卡、與電競品牌全系列新品。

威剛集團旗下XPG電競品牌，以提供玩家更好的電競生活圈及產品使用體驗為遠景，在今日全球線上新品發表會上將隆重展示「全新競化」的完整產品線，包含：重量僅970g並具備2mm超薄邊框設計，屏占比達92%，最高10小時電池續航力的極輕款筆電XENIA 14 Lifestyle Ultrabook，及搭載最新11代Intel® 8核心16線程i7處理器及NVIDIA® GeForce® RTX 3070 顯示晶片的XENIA 15極限效能電競筆電

同時XPG更為玩家帶來一套全新的XPG GRIT平台；結合社群與遊戲社團概念，满足電競玩家線上社群需求，透過線上社群互動平台，個人部落格發表討論，提供電競產業相關遊戲新知，增進玩家溝通的期待感。XPG GRIT結合射擊訓練課程，提供三種模擬遊戲分析，玩家得以在訓練課程中列出優缺點，並有積分排名及獎牌制度，藉由將玩家的表現數據化，並在軟體內提供玩家資訊的客製化任務，讓玩家藉由一次次的專屬訓練，得以在電競體驗上大殺四方。

電競筆電 記憶體模組 威剛

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