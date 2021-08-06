華通：營運可望逐月走高

HDI大廠華通（2313）展望本季，公司表示，依目前接單情況來看，第3季和第4季都有傳統旺季，且客戶需求頗為強勁，訂單能見度高，下半年看好歐美解封禁後對各種消費性電子新品的採購力道，營運可望逐月走高，旺季效應可期。華通今（6）日早盤股價上漲2.25%。

華通第2季營收123.6億元，毛利率15.96%，稅後純益6.15億元，每股盈餘為0.52元，累計今年上半年每股純益1.3元，年減20％。

華通同時公告7月份營收為53.58億元，月增41.68%，年增5.55%，為史上同期新高。

華通表示，第2季為傳統淡季，遇到中系手機業者調整庫存、加上客戶端零組件長短料提貨不如預期、以及東南亞疫情封城和匯率等因素影響下，造成營運結果不如預期。隨著第3季進入傳統旺季，美系客戶手機、筆電、平板、穿戴式裝置等新產品陸續進入量產，中系手機客戶也推出新機搶市，公司自7月起的產能利用率陸續爬升達到八～九成以上的滿載水位。

不過該公司也表示，但各電子產品的零組件缺料問題以及全球各區域受疫情影響等不確定因素仍在，公司表示經營團隊會隨時針對各種狀況採取適當的應變，保持營運的順暢。

除了HDI產品的需求暢旺外，第3季華通的軟板會應用在美系新手機的電池板、TWS無線藍牙耳機，軟硬結合板的部分也積極切入新產品。眾所矚目的衛星通訊產品方面，星鏈計畫宣布通訊服務將有機會於8、9月在全球開放上線，受惠發射衛星需求穩定，地面接收的終端設備也有望跟隨用戶數增加而放量，更為華通下半年的業績增添柴火。

華通的生產基地主要為位於台灣的蘆竹廠、大園廠，位於中國大陸的惠州廠、重慶廠以及蘇州廠，台灣廠區以及重慶廠主要生產高階的HDI板，惠州廠區則為HDI、傳統板、軟硬複合板、軟板以及SMT的生產基地，蘇州廠區則為SMT打件廠。今年第3季，重慶二廠第一期HDI新產能可投入營運，預計7月小量試產，8-9月接單後陸續量產，近期已開始評估第二期的擴建計畫。

今年PCB產業無法避免面臨原材物料銅、玻布等價格上漲壓力，華通也持續與供應商、客戶溝通，盼藉由良好的客戶、供應鏈關係充分合作，再加上公司本身良率、效率的改善，期待把成本上漲的逆風降至最小，創造獲利成長的局面。