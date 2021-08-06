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鴻海買晶圓廠 外資按讚喊目標價168元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
鴻海買下旺宏6吋晶圓廠。圖/鴻海提供
鴻海買下旺宏6吋晶圓廠。圖/鴻海提供

鴻海（2317）買下旺宏（2337）6吋晶圓廠，摩根士丹利表示，該晶圓廠目標是2024年月產能達1.5萬片，和鴻海電動車事業希冀在未來數年量產實體車的方向一致，有利集團加速茁壯，加上短期營運動能強，預估第2季毛利率可達6%，下半年伺服器及iPhone需求都看好，集團全年賺近一個股本無虞，重申「加碼」評級、目標價168元。

此外，摩根士丹利也看好交易案有利旺宏，除了賣廠直接挹注今年每股純益（EPS）1.17元，等於額外讓旺宏年獲利多出27%，由於鴻海也是旺宏三大客戶之一，交易案強化結盟，未來若記憶體進入跌價循環，旺宏來自報價的壓力可望減輕。

摩根士丹利表示，鴻海買下旺宏晶圓廠，完成電動車布局要強化半導體的最後一塊拼圖，以晶圓廠量產的規畫時程來看，完全和集團將在數年內推出實體電動車並大量生產的目標同步，並推動集團進一步達成「3+3」的發展藍圖。

鴻海7月營收創高，短期動能強勁，摩根士丹利分析，7月新舊iPhone進入交接期，iPhone 13還沒大量生產，因此大幅推升營運應是網通部門收入成長，目前PC、NB還是有不錯的需求。

訂單狀況來看，摩根士丹利預測，下半年iPhone 13將備貨8,700萬支，鴻海第3季因前一季的基期墊高，僅有小幅季成長，但相對去年同期將成長5%，另外要觀察組件缺貨會否影響出貨。

至於鴻海預計12日召開法說會，由於第2季表現亮麗，摩根士丹利推估，上一季毛利率可達6%，營益率2.2%，獲利及EPS為203億元、1.47元。對於法說會關注下半年到明年的毛利率展望、對鄭州水災及組件缺貨的衝擊評估、電動車事業進度和客戶擴展狀況、蘋果供應鏈的競爭趨勢、及伺服器／資料中心和5G事業發展等五大議題。

晶圓廠 鴻海 旺宏

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