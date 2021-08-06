金居營運拚季季增 總座：高頻高速需求強

銅箔材料商金居（8358）今（6）日召開股東會，歷時約19分鐘散會，總經理李思賢在會後接受訪問提到，樂觀看待下半年景氣需求，看好今年營運下半年季季增，客戶到昨天也在積極追單，高頻高速營運需求穩健成長，並配合無線充電、低軌衛星的利基與客製化領域，先前在客戶端互動合作效益逐步浮現，由於客戶需求增加，目標三廠擴產新產能開出後、明年開始規畫鋰電銅箔產能進而在車用領域不缺席。

李思賢也說，2022年至2023年伺服器相關高頻高速需求將持續快速成長，2023年之後的新材料送樣也已在準備。Toz的產品配合PCB的HDI應用穩定成長，並配合美系CCL廠商合作已邁入第五年，持續積極開發先進材料應用。

另外李思賢提到，低軌衛星產品也配合供應鏈出貨歷時1.5年，當時客戶還親自到廠溝通，確認雙方迄今在相關領域的長期合作。其餘配合夥伴需求在PCIe Gen 4也以展開先期合作開發。