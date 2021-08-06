快訊

離婚後首訪！ 比爾蓋茲坦言：跟淫魔富豪來往是大錯

10顆水餃=1個便當！12款水餃熱量排行曝光

金居營運拚季季增 總座：高頻高速需求強

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
銅箔材料商金居昨（6）日召開股東會，歷時約19分鐘散會，圖為總經理李思賢。圖/截自udn影音
銅箔材料商金居昨（6）日召開股東會，歷時約19分鐘散會，圖為總經理李思賢。圖/截自udn影音

銅箔材料商金居（8358）今（6）日召開股東會，歷時約19分鐘散會，總經理李思賢在會後接受訪問提到，樂觀看待下半年景氣需求，看好今年營運下半年季季增，客戶到昨天也在積極追單，高頻高速營運需求穩健成長，並配合無線充電、低軌衛星的利基與客製化領域，先前在客戶端互動合作效益逐步浮現，由於客戶需求增加，目標三廠擴產新產能開出後、明年開始規畫鋰電銅箔產能進而在車用領域不缺席。

李思賢也說，2022年至2023年伺服器相關高頻高速需求將持續快速成長，2023年之後的新材料送樣也已在準備。Toz的產品配合PCB的HDI應用穩定成長，並配合美系CCL廠商合作已邁入第五年，持續積極開發先進材料應用。

另外李思賢提到，低軌衛星產品也配合供應鏈出貨歷時1.5年，當時客戶還親自到廠溝通，確認雙方迄今在相關領域的長期合作。其餘配合夥伴需求在PCIe Gen 4也以展開先期合作開發。

股東會 無線充電

延伸閱讀

台郡、臻鼎 聚焦長天期

同欣電 獨吃SpaceX模組訂單

台光電、欣興 外資目標價喊上240元、180元

微解封美術館場館展覽精彩 參觀者寥寥可數

相關新聞

攻第三代半導體 鴻海買下旺宏6吋廠

鴻海昨（5）日宣布，以25.2億元收購旺宏位於竹科的6吋晶圓廠，後續還要斥資數十億元添購新設備，鎖定當紅的第三代半導體碳...

鴻海買晶圓廠 外資按讚喊目標價168元

鴻海（2317）買下旺宏（2337）6吋晶圓廠，摩根士丹利表示，該晶圓廠目標是2024年月產能達1.5萬片，和鴻海電動車...

金居營運拚季季增 總座：高頻高速需求強

銅箔材料商金居（8358）今（6）日召開股東會，歷時約19分鐘散會，總經理李思賢在會後接受訪問提到，樂觀看待下半年景氣需...

聯電7月營收創歷史新高 法人看好到年底產能利用率

聯電（2303）7月營收為183.66億元，月增5.94%，再創單月歷史新高，且法人機構持續看好聯電產能利用率，將持續滿...

全球鬧車用晶片荒 法人：車用半導體廠率先受惠！

台灣經研院7月產經研究，預期在電動車、智能自駕、ADAS成為汽車產業的發展趨勢下，未來三年車用電子半導體大廠及相關供應鏈...

OPPO推5G新機 台鏈補

OPPO昨（5）日宣布在台推出5G新機Reno 6，搶攻疫情趨緩後市場的換機商機，強調更佳的照相與錄影功能，隨OPPO在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。