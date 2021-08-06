快訊

離婚後首訪！ 比爾蓋茲坦言：跟淫魔富豪來往是大錯

10顆水餃=1個便當！12款水餃熱量排行曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯電7月營收創歷史新高 法人看好到年底產能利用率

經濟日報 / 記者周克威／即時報導
新竹科學園區內的聯電。記者潘俊宏攝影／報系資料照
新竹科學園區內的聯電。記者潘俊宏攝影／報系資料照

聯電（2303）7月營收為183.66億元，月增5.94%，再創單月歷史新高，且法人機構持續看好聯電產能利用率，將持續滿載至年底，有利營運表現。

分析師表示，聯電7月營收創單月歷史新高，觀察之前聯電在法說會時表示，第3季晶圓出貨量將季增1%~2%、ASP季增6%下，預估聯電8、9月營收將在180~185億元左右。

另外，以聯電的訂單來看，在5G和電動汽車等大趨勢的推動下，市場需求持續超越供應面，推升聯電晶圓出貨量及以美元計價ASP。客戶開始導入聯電22nm製程技術，產品包括connectivity和display applications，公司也專注發展特殊製程，預估全季整體毛利率因ASP成長和產品組合改變，將較第2季提升，約34~36%左右下，預估單季每股稅後純益（EPS）約有1元的表現。

聯電今年資本支出23億美元，年增148.66%，主要是聯電董事會已經批准一項投資計畫，將擴大聯電在台南科學園區的12A廠第6期（P6）產能，並將與多家客戶共同擴充在台南科學園區Fab 12A P6廠區產能，客戶以議定價格預先支付訂金方式，確保取得P6未來產能的長期保障，就是產能負載保護機制，將確保P6的產能利用率維持在健康的水準。

聯電對晶圓需求抱持著與業界相同樂觀的看法，預估全年EPS有4元的水準，主要是產能利用率滿載、ASP增加將帶動獲利成長。

聯電

延伸閱讀

半導體領先創新高 這幾檔漏網之魚本益比竟只有10倍

疫情帶來轉機 聯電等半導體突圍彈升?

聯電、聯發科引動IC設計群雄逐鹿

聯電ADR勁揚超過5% 台積電ADR小漲致溢價擴大到逾11%

相關新聞

攻第三代半導體 鴻海買下旺宏6吋廠

鴻海昨（5）日宣布，以25.2億元收購旺宏位於竹科的6吋晶圓廠，後續還要斥資數十億元添購新設備，鎖定當紅的第三代半導體碳...

鴻海非主管年薪大公開！「高薪企業」羨煞人

鴻海非主管年薪大公開！今年6月台灣證券交易所公開資訊觀測站公布了2020年上市公司非主管職員工薪資資料，鴻海與鴻海旗下的...

鴻海買晶圓廠 外資按讚喊目標價168元

鴻海（2317）買下旺宏（2337）6吋晶圓廠，摩根士丹利表示，該晶圓廠目標是2024年月產能達1.5萬片，和鴻海電動車...

金居營運拚季季增 總座：高頻高速需求強

銅箔材料商金居（8358）今（6）日召開股東會，歷時約19分鐘散會，總經理李思賢在會後接受訪問提到，樂觀看待下半年景氣需...

聯電7月營收創歷史新高 法人看好到年底產能利用率

聯電（2303）7月營收為183.66億元，月增5.94%，再創單月歷史新高，且法人機構持續看好聯電產能利用率，將持續滿...

全球鬧車用晶片荒 法人：車用半導體廠率先受惠！

台灣經研院7月產經研究，預期在電動車、智能自駕、ADAS成為汽車產業的發展趨勢下，未來三年車用電子半導體大廠及相關供應鏈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。