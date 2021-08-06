聯電7月營收創歷史新高 法人看好到年底產能利用率

聯電（2303）7月營收為183.66億元，月增5.94%，再創單月歷史新高，且法人機構持續看好聯電產能利用率，將持續滿載至年底，有利營運表現。

分析師表示，聯電7月營收創單月歷史新高，觀察之前聯電在法說會時表示，第3季晶圓出貨量將季增1%~2%、ASP季增6%下，預估聯電8、9月營收將在180~185億元左右。

另外，以聯電的訂單來看，在5G和電動汽車等大趨勢的推動下，市場需求持續超越供應面，推升聯電晶圓出貨量及以美元計價ASP。客戶開始導入聯電22nm製程技術，產品包括connectivity和display applications，公司也專注發展特殊製程，預估全季整體毛利率因ASP成長和產品組合改變，將較第2季提升，約34~36%左右下，預估單季每股稅後純益（EPS）約有1元的表現。

聯電今年資本支出23億美元，年增148.66%，主要是聯電董事會已經批准一項投資計畫，將擴大聯電在台南科學園區的12A廠第6期（P6）產能，並將與多家客戶共同擴充在台南科學園區Fab 12A P6廠區產能，客戶以議定價格預先支付訂金方式，確保取得P6未來產能的長期保障，就是產能負載保護機制，將確保P6的產能利用率維持在健康的水準。

聯電對晶圓需求抱持著與業界相同樂觀的看法，預估全年EPS有4元的水準，主要是產能利用率滿載、ASP增加將帶動獲利成長。