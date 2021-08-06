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全球鬧車用晶片荒 法人：車用半導體廠率先受惠！

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台灣經研院7月產經研究，預期在電動車、智能自駕、ADAS成為汽車產業的發展趨勢下，未來三年車用電子半導體大廠及相關供應鏈，將扮演驅動全球半導體應用市場規模成長的關鍵動能。 路透
台灣經研院7月產經研究，預期在電動車、智能自駕、ADAS成為汽車產業的發展趨勢下，未來三年車用電子半導體大廠及相關供應鏈，將扮演驅動全球半導體應用市場規模成長的關鍵動能。 路透

台灣經研院7月產經研究，預期在電動車、智能自駕、ADAS成為汽車產業的發展趨勢下，未來三年車用電子半導體大廠及相關供應鏈，將扮演驅動全球半導體應用市場規模成長的關鍵動能。法人表示，故當前電動車趨勢如火如荼開展之際，投資布局絕不容忽視車用半導體。

電動車崛起改變汽車供應鏈樣貌，2020年第4季迄今全球車用晶片市場呈V型反轉導致大缺貨，車用半導體元件需求也跟著出現爆炸性成長。上周五(7/30)，歐洲汽車晶片供應龍頭廠意法半導體(STMicroelectronics)執行長Jean-Marc Chery更直指，這波車用晶片荒至少會持續到2023年。

國泰全球智能電動車ETF （00893）基金經理人游凱卉說，車用半導體需求會如此龐大，主要有兩個原因，一是電動車市場逐漸打開、有越來越多民眾青睞，而其使用到的功率半導體約傳統車用的7~10倍之多；另一原因是電動車的出現，使半導體元件加速滲透在汽車應用中，根據EETimes資料，車用半導體如晶片、感測器等約占整車成本約35%左右，隨著電動車愈趨普及，預計到2030年將拉升到50%，也就是說，車用晶片未來將取代引擎成為掌握汽車產業的關鍵命脈。

環顧全球車用半導體產業，誰有機會在車用晶片荒中優先受惠？游凱卉表示，2020年全球車用半導體總產值約374億美元，其中，車用半導體大廠英飛凌(Infineon)、恩智浦(NXP)、意法半導體(STMicro)即握有全球近3成市場大餅，英飛凌去年更透過併購來強化晶片應用的完整度，讓自身市占率提高至11.6%，並一躍成為全球車用晶片第一大廠，預料在半導體市場大者恆大下，這些龍頭大廠將可率先受惠且受惠甚深。

法人表示，投資人與其押寶明星個股，不如透過ETF全盤掌握成長動能看旺的車用半導體大廠，甚至一併將智能電動車產業中的領先群完整掌握，以國內外電動車相關指數投資的成分股來看，ICE FactSet全球智能電動車指數的成份股即有佈局到這些車用晶片龍頭大廠，近來上市的國泰全球智能電動車ETF即是追蹤該指數，持股比重近17%，也因抓住車用晶片荒商機，市場買氣盛，不但單月成交張數接近百萬張，規模也突破200億元，值得投資人留意。

國內外電動車相關指數之成分股投資比重（資料來源：Bloomberg，除MSCI精選未來車30指數截至2021/6/30，其餘指數資料皆截至 2021/07/30）
國內外電動車相關指數之成分股投資比重（資料來源：Bloomberg，除MSCI精選未來車30指數截至2021/6/30，其餘指數資料皆截至 2021/07/30）

半導體 電動車 晶片

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