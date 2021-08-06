全球鬧車用晶片荒 法人：車用半導體廠率先受惠！

台灣經研院7月產經研究，預期在電動車、智能自駕、ADAS成為汽車產業的發展趨勢下，未來三年車用電子半導體大廠及相關供應鏈，將扮演驅動全球半導體應用市場規模成長的關鍵動能。法人表示，故當前電動車趨勢如火如荼開展之際，投資布局絕不容忽視車用半導體。

電動車崛起改變汽車供應鏈樣貌，2020年第4季迄今全球車用晶片市場呈V型反轉導致大缺貨，車用半導體元件需求也跟著出現爆炸性成長。上周五(7/30)，歐洲汽車晶片供應龍頭廠意法半導體(STMicroelectronics)執行長Jean-Marc Chery更直指，這波車用晶片荒至少會持續到2023年。

國泰全球智能電動車ETF （00893）基金經理人游凱卉說，車用半導體需求會如此龐大，主要有兩個原因，一是電動車市場逐漸打開、有越來越多民眾青睞，而其使用到的功率半導體約傳統車用的7~10倍之多；另一原因是電動車的出現，使半導體元件加速滲透在汽車應用中，根據EETimes資料，車用半導體如晶片、感測器等約占整車成本約35%左右，隨著電動車愈趨普及，預計到2030年將拉升到50%，也就是說，車用晶片未來將取代引擎成為掌握汽車產業的關鍵命脈。

環顧全球車用半導體產業，誰有機會在車用晶片荒中優先受惠？游凱卉表示，2020年全球車用半導體總產值約374億美元，其中，車用半導體大廠英飛凌(Infineon)、恩智浦(NXP)、意法半導體(STMicro)即握有全球近3成市場大餅，英飛凌去年更透過併購來強化晶片應用的完整度，讓自身市占率提高至11.6%，並一躍成為全球車用晶片第一大廠，預料在半導體市場大者恆大下，這些龍頭大廠將可率先受惠且受惠甚深。