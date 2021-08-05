快訊

還有機會！威力彩今晚頭獎連37摃 下周一上看13億

台鐵日南苑裡站間死傷事故 區間車撞上闖平交道行人

中華電信將開發三重土地 持續活化資產

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

中華電信（2412）持續推動資產活化，5日董事會通過委託子公司光世代建設開發，合作開發三重土地，這也是繼南港土地開發案後，今年第二個土地開發案。

中華電信公告指出，董事會通過與子公司光世代建設開發合作開發土地資產，辦理新北市三重區大同南段1316及1317地號合建案，基地面積：1,552.72平方公尺，約469.70坪，詳細內容尚待合約簽訂。

而原本中華電信預計投入25億元，在南港火車站前打造南港智慧建築新地標，打造南港大樓，中華電信董事會也通過，調整金額為27.2億元，預計2024年12月完成。

中華電信全台土地資產高達409公頃，且不少土地都位於車站附近的商業精華區，近年陸續進行資產活化，目前每年租金收入約7億多元。

中華電信董事長謝繼茂日前就指出，中華電信資產活化，只租不賣，南港大樓未來年租金收入可望達1.5億元，未來北、中、南還有五塊地要規劃成商業用大樓。

目前中華電信土地開發規劃，以打造長效型的商辦大樓為優先，把資產轉換成為長期營收來源，資產活化對於營收貢獻是一種疊蛋糕的貢獻，未來將持續尋找可以開發的基地。

中華電信

延伸閱讀

中油煉油廠舊址112年整治完成 轉型半導體產業專區

土地糾紛 前鄉代建商妻槓上某建設課長 互嗆對方惡劣

南港擋泰豐賣地 祭假處分

張氏祖厝近車站土地遭盜賣？ 祭祀公業爆糾紛

相關新聞

鴻海買旺宏6吋晶圓廠生產SiC 業者：人才是挑戰

鴻海今天以新台幣25.2億元買下旺宏6吋晶圓廠，將生產第3代半導體碳化矽（SiC）功率元件。業界人士表示，這將有助鴻海一...

郭台銘關心奧運戰況 臉書發文為文姿云集氣加油

鴻海（2317）創辦人郭台銘，今天在臉書發文為奧運空手道國手文姿云集氣加油！他表示，恭喜小清新文姿云在奧運空手道項目打進...

台積電2奈米廠有譜！竹縣都委會通過寶山二期計畫

竹科管理局辦理的「新竹科學園區（寶山用地）第2期擴建計畫」，都市計畫程序歷經3次專案小組審查後，新竹縣政府於今（5）日召...

鴻海以25.2億元買下旺宏6吋廠 跨足碳化矽晶圓製造

鴻海（2317）今日敲定以25.2億元買下旺宏電子位於竹科的6吋廠房及設備，將作為集團跨足供應電動車最關鍵的碳化矽（S...

台積電賭上毛利率也要海外擴產的算計 背負張忠謀的擔憂 劉德音策略維持領先地位

當美國將祭出高額補貼，吸引半導體製造回流美國，歐、日也表態跟進，半導體產業將從自由貿易走向保護主義，台積電今年不斷釋出全球設廠訊號，背後深意不能等閒視之。

鴻海買下旺宏六吋廠 發展電動車使用的SiC功率元件

鴻海（2317）今（5）日與旺宏共同舉辦簽約儀式，旺宏以新台幣25.2億元出售其位於新竹科學園區的六吋晶圓廠廠房及設備予...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。