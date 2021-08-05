中華電信將開發三重土地 持續活化資產

中華電信（2412）持續推動資產活化，5日董事會通過委託子公司光世代建設開發，合作開發三重土地，這也是繼南港土地開發案後，今年第二個土地開發案。

中華電信公告指出，董事會通過與子公司光世代建設開發合作開發土地資產，辦理新北市三重區大同南段1316及1317地號合建案，基地面積：1,552.72平方公尺，約469.70坪，詳細內容尚待合約簽訂。

而原本中華電信預計投入25億元，在南港火車站前打造南港智慧建築新地標，打造南港大樓，中華電信董事會也通過，調整金額為27.2億元，預計2024年12月完成。

中華電信全台土地資產高達409公頃，且不少土地都位於車站附近的商業精華區，近年陸續進行資產活化，目前每年租金收入約7億多元。

中華電信董事長謝繼茂日前就指出，中華電信資產活化，只租不賣，南港大樓未來年租金收入可望達1.5億元，未來北、中、南還有五塊地要規劃成商業用大樓。

目前中華電信土地開發規劃，以打造長效型的商辦大樓為優先，把資產轉換成為長期營收來源，資產活化對於營收貢獻是一種疊蛋糕的貢獻，未來將持續尋找可以開發的基地。