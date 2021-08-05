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聯詠：OLED驅動IC 本季出貨量可能創新高

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計大廠聯詠（3034）於5日舉行法說會，展望第3季，預期營收還會持續季增一成以上，續創歷史新高。同時，該公司總經理王守仁表示，其今年OLED驅動IC的出貨量將優於去年，本季相關出貨量有機會創新高。

聯詠第2季合併營收為341.11億元，季增29.3％、年增83.2％，獲利為97.86億元，季增66.5％、年增2.82倍，每股純益高達16.08元。上半年合併營收為604.77億元，年增70.3％，為歷年同期新高，獲利為156.61億元，年增2.28倍，每股純益為25.74元。

展望第3季，聯詠指出，進入備貨旺季，拉貨需求仍強，估計營收將介於378億至388億元之間，等於將季增10.8％至13.7％，毛利率則介於48％至51％之間。其中系統單晶片（SoC）與驅動IC的表現應可都有雙位數成長，大尺寸驅動IC的成長力道又略大於中小尺寸應用。

談到受矚目的OLED驅動IC產品線，王守仁說，估計今年相關出貨量將優於去年，其中下半年的出貨又會比上半年來得多，第3季相關出貨量有機會創歷史新高。至於觸控與驅動整合IC（TDDI）方面，受限於晶圓代工產能，估計增量有限。

營收 聯詠 OLED

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