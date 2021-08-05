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台積電2奈米廠有譜！竹縣都委會通過寶山二期計畫

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
台積電。 聯合報系資料照
台積電。 聯合報系資料照

竹科管理局辦理的「新竹科學園區（寶山用地）第2期擴建計畫」，都市計畫程序歷經3次專案小組審查後，新竹縣政府於今（5）日召開新竹縣都市計畫委員會第319次會議，新竹縣長楊文科、竹科管理局長王永壯均親自到場關心，該案經大會正式審議通過。

新竹縣長楊文科表示，除感謝委員的支持，也強調竹縣府將全力支持中央產業政策，並加速後續審議期程。在竹科管理局、台積電及寶山鄉公所等單位共同努力之下，目前進行的相當順利，經過今天審議通過之後，縣府會立即呈報中央，俟內政部都委會通過之後，此案就能確定；至於環評，已在日前環保署審議通過。

楊文科指出，該計畫完成後，每年將增加7萬8,675就業人次，營運期可帶動約22.35兆的關聯產值，不僅對／　縣科技產業發展具有正面助益，也將帶動相關產業投資設廠，帶動地方繁榮。通過此案，期待相關單位與縣府團隊一起繼續努力，同時展現縣府團隊行政效率，讓科技產業加速推動發展，在國際上能夠取得領先的地位。

對於徵收問題，竹科管理局長王永壯表示，有信心能在今年底前完成協議價購。他同時感謝縣民支持，科管局也辦過多場說明會，已請估價師辦理估價作業。接下來會與地主進行溝通，因每個居民情況及訴求有所不同，既然是協議價購，就會全力達成雙方共識。

新竹科學園區（寶山用地）第2期擴建計畫，將劃設80.94公頃園區事業專用區，作為4座2奈米量產廠用地。這次會議針對現有住戶、交通、宗教、大崎墓塚等議題進行討論，獲得委員會一致通過。

新竹科學園區現有廠房用地已飽和，2019年12月發布實施的1期擴建計畫，提供29.5公頃園區事業專用區，作為積體電路3奈米先進研發與先期量產廠房，目前已如火如荼在施作結構體。為保持台灣半導體全球領先地位，行政院於2020年11月，核定寶山第2期擴建計畫為國家重大建設。

竹縣府產業發展處長陳偉志表示，2期擴建計畫所衍生關聯上下游及支援產業所需園區用地面積約290公頃，未來將與竹科三期、台知園區產業用地相互結合，持續建構本縣為半導體、ICT及生醫產業的領先地位，帶動產業經濟繁榮、就業市場穩定，打造大新竹未來30年榮景。

台積電２奈米新擴廠案有譜了！竹科寶山二期擴建案，竹縣都市計畫委員會今審議通過。竹縣府／提供
台積電２奈米新擴廠案有譜了！竹科寶山二期擴建案，竹縣都市計畫委員會今審議通過。竹縣府／提供
台積電２奈米新擴廠案有譜了！竹科寶山二期擴建案，竹縣都市計畫委員會今審議通過。竹縣府／提供
台積電２奈米新擴廠案有譜了！竹科寶山二期擴建案，竹縣都市計畫委員會今審議通過。竹縣府／提供
台積電２奈米新擴廠案有譜了！竹科寶山二期擴建案，竹縣都市計畫委員會今審議通過，新竹縣長楊文科（中）、竹科管理局長王永壯（右一）親自到場關心。竹縣府／提供
台積電２奈米新擴廠案有譜了！竹科寶山二期擴建案，竹縣都市計畫委員會今審議通過，新竹縣長楊文科（中）、竹科管理局長王永壯（右一）親自到場關心。竹縣府／提供

竹科 半導體 台積電

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