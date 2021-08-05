集邦：估今年OLED電視滲透率可達3%

集邦科技（TrendForce）今（5）日表示，受惠於客戶備貨動能強勁的帶動，2021年上半年全球電視面板出貨量達1萬3,520萬片，年成長3.5%。其中，高階OLED電視面板與LCD 8K電視面板市場呈現兩樣情，前者在與LCD電視面板的價差收斂，以及供應商樂金顯示器（LGD）產能增加的支持下，上半年市占率達2.6%，且有持續成長的可能；後者則受限於生產良率不佳，面板廠生產意願低，故上半年市占率僅達0.2%。

TrendForce進一步表示，陸系面板廠因多條產線的產能持續挹注，拉抬其全球電視面板市占率至58.3%，較去年同期增長近5個百分點；台系面板廠在產能受限及部分電視產能轉換至IT產品的影響下，市占率較去年同期下滑2.2個百分點，達21.1%；韓系面板廠在三星顯示器（SDC）關閉了位於韓國的LCD 工廠L7-2和L8-1-2，以及蘇州Gen8.5售予華星光電（CSOT）後，導致整體市占率下滑至14.3%；日系面板廠則受惠於SDPC Gen10.5產能的提升，推升其市占率增長至6.3%。

高階產品方面，由樂金顯示器（LGD）獨家供應的OLED電視面板，隨著廣州OLED廠產能的增加，加上與LCD電視面板報價的價差收斂，不僅成為客戶採購意願增加的關鍵，也進而拉抬OLED電視面板今年上半年的滲透率至2.6%，出貨量達355.6萬片。此外，隨著廣州OLED廠產能於第二季已達單月90K Sheets，預期2021年整體OLED電視面板出貨量有機會往800萬片邁進，滲透率更有望到達3%。