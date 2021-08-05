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中美晶法說 第2季和上半年財報寫五好

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

中美晶（5483）今（5）日召開法說會並公告第2季財報，除了單季稅後純益創歷史新高外，單季毛利、每股稅後純益、營業淨利與上半年每股純益皆寫下歷史次高。

中美晶第2季營收171.83億元，季增7%，年增14.27%；毛利率34.04%，季增0.37個百分點，年減1.17個百分點；營業利益率25.1%，季增0.42個百分點，年減1.75個百分點；稅後純益21.19億元，季增45%，年增39.78%，每股純益3.61元。

累計中美晶上半年營收332.35億元，年增9.6%，毛利率33.86% ，年減0.26個百分點，營益率24.9%，年減0.64個百分點；稅後純益35.8億元，年增23.45%，每股純益6.11元。

在本業太陽能單晶電池部分，中美晶指出．生產線已全數完成G1提升至M6高效電池的量產準備，將逐步升級並擴產，配合未來市場需求，也將同步研發下世代單晶電池、持續維運下游電廠、趁勢推出新品，進一步提升營收成長。

關於太陽能產業的展望，中美晶認為，隨著新冠肺炎疫苗接種的普及，許多國家推遲的綠色能源計畫又重新起動，預估今年的太陽能光電裝置安裝量將會更進一步成長。

中美晶舉例，例如，德國政府預計於2030年前將再生能源占總發電量的比例提高到65%，將帶動其太陽能發電量達到2020年的三倍。

中美晶亦透過德國子公司-專業太陽能板製造商Aleo Solar GmbH掌握此契機，將集團的全方位產品於歐洲地區進一步推廣深耕，並就地服務顧客的需求。

至於國內太陽能產業，中美晶指出，台灣政府已宣示將於2050 年達成零碳排放，由於超過55%的溫室氣體會於產生電力時排放，如何從傳統化石燃料轉換為可再生能源的能源轉型至關重要。

中美晶 太陽能產業

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