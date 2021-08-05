新普7月業績再創同期新高 年增20.8%

電池模組龍頭新普（6121）今（5）日公告今年7月營收，繳出雙成長佳績、年增20.8%，再創同期新高，且營收連續三個月站穩80億大關。展望後市，法人預估，隨著iPhone 13系列（暫稱）傳將於今年9月上市，蘋果已在本季對新普等相關供應鏈展開拉貨，新普下半年業績可望逐季向上。

新普公告今年7月營收82.03億元，月增0.6%、年增20.8%，再創同期新高，營收連續三個月站穩80億大關；累計今年前七個月合併營收547.43億元，年增34%，亦持續登頂。

法人預估，隨著iPhone 13系列外傳將於今年9月上市，蘋果已在本季對新普等相關供應鏈展開拉貨，預期新普第3季起智慧手機業務將成為營運增長主要動能。

展望今年營運，新普董事長宋福祥先前表示，在筆電需求保持強勁增長、出貨仍可望再創新高，加上動力自行車、大型資料中心需求仍強烈之下，預期2021年新普集團整體銷售仍可望成長。

宋福祥指出，繼去年受惠疫情衍生的宅經濟、宅娛樂效益，拉抬全球筆電出貨量以年增逾兩成、站上2億台的新高後，此動能預估將延續至今年，在Chromebook需求續推升下，今年整體筆記型電腦需求將保持強勁增長，出貨仍可望再創新高。