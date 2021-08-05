旺宏6吋晶圓廠賣鴻海 出售價25.2億、估年底前完成

旺宏（2337）和鴻海科技集團今（5）日共同舉辦簽約儀式，旺宏以25.2億元出售位於新竹科學園區的6吋晶圓廠廠房及設備給鴻海（2317），交易產權轉移預計今年底前完成。

這次交易案由旺宏總經理盧志遠及鴻海科技集團S事業群（S Business Group）總經理陳偉銘代表雙方公司簽署合約，旺宏董事長吳敏求及鴻海集團董事長劉揚偉都出席簽約儀式，代表雙方對這次交易案的重視。

鴻海表示，購置旺宏6吋廠資產，除是集團「3＋3」領域投資規劃外，透過此交易機會，鴻海與旺宏也將展開進一步商務合作。

劉揚偉指出，「取得位於竹科的六吋廠後，鴻海將用來開發與生產第三代半導體，特別是電動車使用的SiC功率元件，這將是我們在3+3策略中，整合EV與半導體發展的重要里程碑。而竹科身為全球半導體重鎮，這個廠區也將成為S 事業群（半導體事業群）的新竹總部，鴻海也將藉此與竹科廠商展開更為緊密的互動與合作。」

吳敏求強調，「為提升先進技術及國際競爭力，旺宏將專注發展十二吋晶圓廠業務，尤其在未來產能擴充後更將著重3D NAND及先進NOR Flash之研發製造。旺宏樂見六吋廠及機器設備仍可持續對台灣作出貢獻。就此，鴻海也表示將旺宏六吋廠作為其深化半導體佈局的重要基地，來滿足其電動車未來發展之需求。旺宏在車用電子市場已朝全球第一邁進，相信未來雙方將有更緊密的合作機會。」

旺宏和鴻海今日上午分別召開臨時董事會，通過雙方簽訂6吋晶圓廠交易案，會後並在旺宏6吋廠共同舉辦簽約儀式。旺宏6吋廠位於新竹科學園區，上下游產業鏈完整。

鴻海表示購置旺宏六吋廠後，未來的主要產品除SiC功率元件外，也會輔以矽晶圓的產品如微機電系統MEMS等，契合鴻海發展半導體、電動車、數位健康等事業的戰略需求。