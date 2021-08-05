鴻海買下旺宏6吋廠 旺宏執行長吳敏求：今天一次解決所有壓力

鴻海集團（2317）和旺宏（2337）在今（5）日下午三點於旺宏電子晶圓廠召開說明記者會，鴻海董事長劉揚偉和旺宏董事長暨執行長吳敏求，共同出席，說明6吋晶圓廠交易案；旺宏董事長吳敏求坦言，這一個半月來，所受到的壓力，今天一次解決。

旺宏董事長吳敏求坦言，這一個半月來所受到的壓力，今天一次解決， 這棟大樓蓋了27-28年，能夠提供鴻海產生更多的成績出來， 預祝雙方將來有合作的機會，讓台灣半導體產業更往前推進。