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鴻海買下旺宏6吋廠 旺宏執行長吳敏求：今天一次解決所有壓力
鴻海集團（2317）和旺宏（2337）在今（5）日下午三點於旺宏電子晶圓廠召開說明記者會，鴻海董事長劉揚偉和旺宏董事長暨執行長吳敏求，共同出席，說明6吋晶圓廠交易案；旺宏董事長吳敏求坦言，這一個半月來，所受到的壓力，今天一次解決。
旺宏董事長吳敏求坦言，這一個半月來所受到的壓力，今天一次解決， 這棟大樓蓋了27-28年，能夠提供鴻海產生更多的成績出來， 預祝雙方將來有合作的機會，讓台灣半導體產業更往前推進。
吳敏求指出，在這期間有很多人（買家）接觸我們，縱使在和鴻海談判的期間，也是有人繼續的詢問，想要用更高價格來買，我們居於原則且雙方談的很好的狀況下，同時六吋廠正好符合鴻海事業版圖裡面的重要位置，因此這段時間，把我的嘴巴閉的緊緊的
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