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宏碁馬來西亞報捷 個人電腦躍上六月市佔霸主

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）馬來西亞個人電腦交出好成績，六月份以21%市佔率取得市場霸主地位；此外，迎來暑假旺季，宏碁馬來西亞在7月7日年中促銷慶中，於當地電商平台LAZADA及Shopee創下桌機及筆電類別銷售第一的表現。

宏碁致力帶給消費者不同以往的科技體驗，旗下產品主打新穎設計及創新技術，從廣受歡迎的輕薄筆電Swift系列、教育型筆電Chromebook、到具備四角防護、軍規測試及IP驗證的強固型產品ENDURO系列，多樣化尺寸及規格的產品選擇，滿足馬來西亞消費者的需求，進而大幅提升銷量，也突破消費者對於效能及環境使用上的想像。

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