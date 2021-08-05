傳鴻海將買旺宏6吋廠 鴻海、旺宏下午將召開記者會

鴻海集團（2317）宣布將於下午3點於旺宏電子晶圓廠召開說明記者會，同時間，旺宏（2337）也宣布在同一訊息，業界推測，可能跟旺宏（2337）擬出售6吋廠案有關。

【聯合報╱記者簡永祥即時報導】

旺宏（2337）位於竹科的6吋廠與買家敲定交易合約，旺宏今日下午3時舉行記者會，說明交易細節。

據了解，旺宏的6吋廠由日本半導體設備大廠東京威力科創（TEL）買下。東京威力科技將留下廠房，爾後將六吋設備出售給對岸的金沙江集團，也反映大陸積極發展半導體產業，急於收購設備。

旺宏日前釋出決定出售6吋廠意向後，曾引起多方興趣並接觸洽購，雖一度因出價過高，讓不少人馬洽詢後卻步，但供應鏈稍早傳出，東京威力科創已和旺宏簽定優先議價權，經雙方密集議價，終於敲定合約，市場推估交易價格約26~28億元。

東京威力是日本最大半導體設備商，也是台積電主要供應商之一，買下旺宏6吋廠將以該廠無塵室作為零組件或設備倉儲中心；至於6吋設備，可能轉售給大陸的金沙江集團。

根據旺宏官網資料顯示，旺宏6吋廠於2000年正式量產，旺宏也在此時跨足晶圓代工，6吋廠月產能約2萬片，主要項目涵蓋高壓製程的混合訊號、電源管理、類比及微機電元件等。