IDC預期 2021年台灣公有雲市場成長至10.57億美元

根據IDC(國際數據資訊)最新公有雲服務市場追蹤半年報(IDC Semiannual Public Cloud Services Tracker)研究結果顯示：2020年台灣公有雲整體市場規模成長至870.9百萬美元，年成長率為22.5%。其中，IaaS(基礎設施即服務)佔整體公有雲市場的39.9%比重，PaaS(平台即服務)的比重為7.5%，SaaS(軟體即服務)的比重為52.6%。由於COVID-19疫情帶動台灣企業用戶加速數位轉型的動作，IDC預期2021年台灣公有雲市場將持續成長至10.57億美元，年成長率達21.4%。

IDC在2020兩次半年度的台灣公有雲市場調查過程中發現，AWS在IaaS基礎設施即服務市場持續快速增長，以接近50%的市占率維持台灣最大公有雲服務業者的位置，AWS得益於市場先行者的優勢，加上在合作夥伴管理和產品行銷活動舉辦的密集度各方面都優於業界平均水準，因此AWS目前仍是數位原生、新創和中小企業採用公有雲服務時的首選。

Microsoft在2020年台灣公有雲IaaS市場占有率排名第二，微軟Azure近年積極搶攻國內大型企業客戶市場，由於長久以來與國內大型企業的密切合作關係，加上COVID-19疫情發生時期企業用戶使用遠端辦公服務如WVD虛擬桌面以及資安應用的比重迅速上升，國內大型企業進行數位轉型的動作幫助Microsoft的IaaS營收在2020年呈現穩定增長。

Google近年不斷擴大GCP銷售團隊和在地合作夥伴數量，加上原本即具備本地有資料中心、品牌知名度、價格等優勢，因此在線上遊戲、影音串流和媒體內容等行業仍是客戶最喜愛的公有雲服務業者，在2020年的台灣公有雲市場調查的IaaS市佔率排名第三。台灣本地公有雲服務業者中華電信、遠傳電信在本次的市場調查結果仍維持第四名與第五名位置，兩家業者因為具備電信網路和本地資料中心的優勢，加上長期與政府、企業的合作關係良好，在去年疫情發生期間，諸多政府防疫政策的執行平台皆建構在兩家業者的公有雲基礎設施之上，因此2020年的營收持續呈現兩位數的高速增長。除上述五家業者之外，IBM、Alibaba和Oracle等國外業者也積極耕耘台灣本地公有雲服務市場的開發，彼此之間的營收也都互有消長。

IDC台灣資深市場分析師葉振男表示：「COVID-19疫情加速了政府和企業在數位轉型上的投資腳步，遠端辦公、視訊會議、遠端教學等新型態的工作和學習模式需要使用到大量的公有雲基礎設施資源。另外，疫情期間多數民眾無法外出消費和旅遊，宅經濟趁勢而起帶動更多的線上遊戲、影音串流和網物購物的需要，這些亦是各家業者營收成長的主要驅動力之一。」IDC觀察目前各主要公有雲服務供應商都開始提供企業用戶有關混合雲和邊緣運算的解決方案，如AWS的Outpost、Microsoft的Azure Stack HCI、Google的GCP Anthos和Oracle的ExaData Cloud@customer等，這些混合雲解決方案儘管在技術架構上有些差異，但所訴諸的主要客戶都是以資料存放在地端為首要目標的行業，如：政府、金融和醫療等。

IDC預估台灣公有雲整體服務市場規模將從2020年的870.9百萬美元成長至2025年20.85億美元，年複合成長率為19.1%。