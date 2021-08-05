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Sony：PS5今年所需晶片已備妥 不擔心半導體供應鏈

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

Sony Group 4日公布財報並召開投資人會議，Sony集團財務長（CFO）十時裕樹（Hiroki Totoki）回應NHK記者提問時提到，PS5今年所需晶片已備妥，不擔心半導體供應。

十時裕樹回應NHK提問指出，半導體的短缺對各個領域都有影響，不過公司通過各種措施採取行動，對於PS5今年所確定將出售的單位，已獲得了實現這一目標所需的晶片，因此關於半導體的供應，我們並不擔心。

十時裕樹也說，對於消費電子領域來看，確實在各個領域使用了很多半導體，因此，部分零件的某些供應令人擔憂，不過公司確實有第二供應商可調度，同時具有戰略庫存，在持續採取各種措施之下使生產和銷售不會受到阻礙，因此，目前看來已經能夠控制局勢，但公司不會自滿將持續溝通確保能夠順利地繼續生產和銷售產品。

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