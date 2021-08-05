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台灣公有雲服務市場 2020-2025的年複合成長率達19.1%

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導

IDC(國際數據資訊)今天表示，2020年台灣公有雲整體市場規模成長至8.7億美元，年成長率為22.5%。其中，IaaS(基礎設施即服務)佔整體公有雲市場的39.9%比重，PaaS(平台即服務)的比重為7.5%，SaaS(軟體即服務)的比重為52.6%。由於COVID-19疫情帶動台灣企業用戶加速數位轉型的動作，IDC預期，2021年台灣公有雲市場將持續成長至10.57億美元，年成長率達21.4%。

IDC在2020兩次半年度的台灣公有雲市場調查過程中發現，AWS在IaaS基礎設施即服務市場持續快速增長，以接近50%的市占率維持台灣最大公有雲服務業者的位置，AWS得益於市場先行者的優勢，加上在合作夥伴管理和產品行銷活動舉辦的密集度各方面都優於業界平均水準，因此AWS目前仍是數位原生、新創和中小企業採用公有雲服務時的首選。

Microsoft在2020年台灣公有雲IaaS市場占有率排名第二，微軟Azure近年積極搶攻國內大型企業客戶市場，由於長久以來與國內大型企業的密切合作關係，加上COVID-19疫情發生時期企業用戶使用遠端辦公服務如WVD虛擬桌面以及資安應用的比重迅速上升，國內大型企業進行數位轉型的動作幫助Microsoft的IaaS營收在2020年呈現穩定增長。

Google近年不斷擴大GCP銷售團隊和在地合作夥伴數量，加上原本即具備本地有資料中心、品牌知名度、價格等優勢，因此在線上遊戲、影音串流和媒體內容等行業仍是客戶最喜愛的公有雲服務業者，在2020年的台灣公有雲市場調查的IaaS市佔率排名第三。

台灣本地公有雲服務業者中華電信、遠傳電信在本次的市場調查結果仍維持第四名與第五名位置，兩家業者因為具備電信網路和本地資料中心的優勢，加上長期與政府、企業的合作關係良好，在去年疫情發生期間，諸多政府防疫政策的執行平台皆建構在兩家業者的公有雲基礎設施之上，因此2020年的營收持續呈現兩位數的高速增長。

除上述五家業者之外，IBM、Alibaba和Oracle等國外業者也積極耕耘台灣本地公有雲服務市場的開發，彼此之間的營收也都互有消長。

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