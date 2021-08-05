台達、光寶可長紅？「電源雙雄」下半年的兩好兩壞

「只有更慘，沒有最慘！」是許多人在2021年第一季結束時，心裡的念頭。儘管股市長紅，法人仍因疫情、物料漲價等因素，對電子業存有雜音，《遠見》歸納兩大挑戰、兩大機運，揭露下半年電源雙雄走勢。

電子業走過全球疫情帶來的需求擴張，但也同時面臨物料、運價飆漲。 電子業中，商品類別繁多的電源雙雄：光寶科技與台達電子，是疫情中韌性企業的翹楚，他們品項多、出貨數量大，且橫跨消費、商業型市場，足以代表電子產業，洞見未來。

「最壞的時間已經過去，第三季會比第二季好，8月會比7月再好一些，」台達法說會上，董事長海英俊幾度看好下半年的電子業，他望著眼前視訊鏡頭，忍不住對許久沒見的投資人、記者有感而發：「已經好久了，希望下一季，大家終於能實體見面......。」

翻開兩家公司財報，表現都不俗。台達延續第一季熱度，上半年營收1513億元，EPS 5.46元，單季、前半年都創下歷史最高。毛利率部分，半年數值為29.9%，第二季則為30.06%，與去年第二季相較，下滑2.81%，是一隱憂。

而光寶過去一年的總營收成長4%，半年營收784億元，累積EPS有3.57元，比起2020年上半的2.16元，高出不少。毛利率、每股淨利創下歷史新高，上半年毛利達到18.8%，看得出光寶「調體質」有成。

後疫情時代，電源雙雄下半年仍有三大挑戰需要克服：

挑戰一》缺料、漲價無絕期

缺料情況持續，台達與光寶對此有高度共識，其中最缺的當屬IC晶片。

海英俊認為，當IC的產能一時半刻無法擴增，能不到搶到料，成為企業採購能力的試金石。台達做法是強化自身供應鏈優勢，相信自己與廠商長期合作，加上購買量大，能擁有採購優先權。

至於光寶，邱森彬表示，過去一季，缺料對營收的影響，控制在5%以內，「第三季的缺料，還是非常緊張，」情況將持續到年底。具體因應方式，是憑藉現金部位優勢，逐漸提升備料的庫存水位，舒緩既有產品線的緊張，另外也趁著新品推出，選擇搭載生產較不塞車的IC。

未來半年，料件漲幅有多少？台達執行長鄭平認為落在3%至5%。對於頻頻被追問漲價議題，海英俊有感而發地表示，做生意，不是前一天供應商一漲價，隔天就馬上要下游吃下，沒那麼簡單，「先供應客戶，解決客戶問題，運出去再說，至於要不要漲價，再來慢慢協商」。

挑戰二》東南亞產線對決「灰犀牛」

生產據點的疫情影響方面，由於光寶與台達在東南亞都有設廠，所以同受矚目。

台達目前東南亞各廠，雖有少數感染，卻仍持續供貨。海英俊在此前的股東會上形容，變種病毒Delta比起突如其來的黑天鵝，更像巨大、橫亙在眼前，卻讓人束手無策的「灰犀牛」，即使能遇見疫情的來臨，但卻不太能掌握未來發展，直言疫情還可能有變數。

邱森彬則觀察，電源供應器上游的半導體封裝、MOSFET（金屬氧化物半導體場效電晶體）因而東南亞疫情吃緊，訂單可能延遲，但不至於到完全無法出貨。作法上，光寶超前部署，雖然在東南亞國家僅有零星員工染疫，還是針對可能損失的人力，提前招聘，一切準備力求產能不受到太大影響。

機運一》後疫時代，訂單維持能見度

「疫後，不會有斷崖式衰退，」邱森彬自信地保證。

邱森彬坦言，光寶的確有觀察到疫情趨緩後，教育市場瘋行的chromebook出貨量下修，但也代表著商用市場崛起，且世界上有許多地方仍反覆的封城，加上年末的聖誕節、新年檔期，有遊戲機拉貨，業績仍有成長空間。

又如光寶主力產品mini LED的背光模組，許多客戶已經訂到了第四季，需求還是有一定的能見度。

兩家電源廠也都強調疫後商業上習慣了雲端作業，催生伺服器商機。海英俊舉例，台達剛辦完一個800多人的內部會議，因為頻寬沒有辦法大家都有影像，但未來資料中心持續建置，對能源效率的要求，只會更高。

談疫後的需求，海英俊四兩撥千斤，笑說之前欠的貨都還沒出完，不過他也分析，雖然台達手上仍有許多訂單，但不排除有部分是重複下單。

機運二》瞄準車用市場，雙雄出新招

在眾多法人認為有賺頭的事業中，最讓人耳目一新的，還是車用市場。

光寶將車用零件的營收目標，設在集團整體營收10%，大致與其他零組件廠相符。不過，光寶在車用市場 以LED車燈為大宗，其次則是車用鏡頭模組，毛利都不算高。

邱森彬坦言，模組業務競爭激烈，想提升毛利，光寶勢必要為客戶提供更多的附加價值。滿手現金、硬體出身的光寶，卻讓人出乎意料地，決定從「軟體」切入車用市場，投資內部的研發中心。

邱森彬首次向外界透露，光寶將成立自己的車用軟體團隊，目前已經找到專家領頭，在第三季就會正式啟動，兩三年內會推出產品。

「我們要讓鏡頭更聰明！」邱森彬解釋，他觀察到車用鏡頭市場中「偵測」的技術越來越重要，透過演算法，突破自動化駕駛的解決方案，已經比單純地提升鏡頭的規格重要，對光寶而言，軟體市場也代表著更高的毛利率。

至於台達，車用市場的意義則在於擺脫季節性的循環：有別於消費品受到歐美市場年底節慶採購潮、開學潮影響銷量，一年一約、多年長約的車用市場，讓台達能有穩定的獲利來源。

海英俊認為，即使現在車用部門因為未達規模經濟，仍持續虧損，但幅度減少。與光寶不同的是，台達亦供應車用的被動元件，已經花費許多心力克服車用電子對震動、溫度更高的要求，儘管車用市場才剛起步，但「大的案子，美系、日系、陸系，我們一個也沒漏掉，」海英俊自信地說。

台達持續看好車用市場，並預估未來一年，電子的營收成長比例將上看40％至50％，並將目標放在兩年能夠收支平衡。

整場法說會，法人緊盯未來獲利，甚至問了海英俊對2022年景氣的看法，他呵呵笑了幾聲說：「這要問經濟學家！」

「景氣，我總覺得是虛無飄渺的東西，GDP很好，不見得生意你就好；GDP不好，不見得生意做不起來，還是看經營者，能不把握住市場，」外商銀行出身的海英俊，說的是公司要回歸基本面，其實也是對投資人的一種提醒。

（作者／白育綸 本文出自2021.8.4《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）