Verizon Media預估 8成廣告主使用程序化購買廣告

程序化購買是全球數位廣告主流，台灣程序化購買市場規模去年大幅提升到新台幣193億元，年增率破3成。Verizon Media公布「2021台灣程序化購買洞察報告」，Verizon Media國際市場洞察暨數據分析部副總經理季妙發表示，因疫情促使廣告主加速數位轉型，品牌紛紛將行銷重心轉移到線上，加上蘋果、Google陸續推動淘汰第三方Cookie，「Cookieless」使消費者足跡更加破碎，挑戰數位廣告圈過去的運作基礎。

在各大品牌行銷預算緊縮下，以多元數據為導向、運用AI技術的程序化購買快速崛起，調查顯示近7成（67%）廣告主已開始使用程序化購買，年增率16%。未來，在5G、沉浸式體驗科技的帶動下，台灣數位廣告市場將持續成長，程序化購買也將扮演重要角色。預測程序化購買今年占廣告主使用率上看8成（81%），支出占比將破整體數位廣告4成。（Verizon Media提供）

所謂程序化購買是指廣告主透過電腦程式設定，給目標族群正確行銷訊息。根據「2021程序化購買洞察報告」，顯示已使用程序化購買的廣告主，近半數（48%）對使用成果感到滿意，認為有效幫助達成行銷目標；同時逾半數（52%）廣告主或代理商將增加程序化購買的支出佔比。

季妙發認為，從廣告類型來看，雖然連網電視、音訊和數位家外廣告（DOOH）等新興媒體的預算占比仍較低，但未來成長潛力強勁；尤其在疫情趨緩、消費者開始外出活動後，數位家外廣告將會是下一個快速成長的數位媒體。

程序化購買以多元數據為導向、並運用AI技術，讓對的人在對的時間、對的廣告媒體上，看到對的行銷訊息。然而，Cookieless是數位廣告市場未來一年的最大挑戰之一 ，「數據開放與合作」將是未來趨勢，第三方Cookie停用雖延至2023年，台灣廣告主及代理商仍對Cookieless的影響感到擔心，高達9成（89%）已針對網路身分辨識超前部署、採取行動，除了嘗試新的解決方案（53%）、及自建第一方會員數據庫（51%）之外，也積極與導入身分識別解決方案（47%）或擁有第一方數據（44%）的廣告平台合作，透過數據共享獲得更好的廣告優化效益，精準極大化觸及並開拓更多潛在客群。