快訊

棒球／世仇對決！山田哲人清壘安打 日本擊敗南韓晉級金牌戰

Verizon Media預估 8成廣告主使用程序化購買廣告

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

程序化購買是全球數位廣告主流，台灣程序化購買市場規模去年大幅提升到新台幣193億元，年增率破3成。Verizon Media公布「2021台灣程序化購買洞察報告」，Verizon Media國際市場洞察暨數據分析部副總經理季妙發表示，因疫情促使廣告主加速數位轉型，品牌紛紛將行銷重心轉移到線上，加上蘋果、Google陸續推動淘汰第三方Cookie，「Cookieless」使消費者足跡更加破碎，挑戰數位廣告圈過去的運作基礎。

在各大品牌行銷預算緊縮下，以多元數據為導向、運用AI技術的程序化購買快速崛起，調查顯示近7成（67%）廣告主已開始使用程序化購買，年增率16%。未來，在5G、沉浸式體驗科技的帶動下，台灣數位廣告市場將持續成長，程序化購買也將扮演重要角色。預測程序化購買今年占廣告主使用率上看8成（81%），支出占比將破整體數位廣告4成。（Verizon Media提供）

所謂程序化購買是指廣告主透過電腦程式設定，給目標族群正確行銷訊息。根據「2021程序化購買洞察報告」，顯示已使用程序化購買的廣告主，近半數（48%）對使用成果感到滿意，認為有效幫助達成行銷目標；同時逾半數（52%）廣告主或代理商將增加程序化購買的支出佔比。

季妙發認為，從廣告類型來看，雖然連網電視、音訊和數位家外廣告（DOOH）等新興媒體的預算占比仍較低，但未來成長潛力強勁；尤其在疫情趨緩、消費者開始外出活動後，數位家外廣告將會是下一個快速成長的數位媒體。

程序化購買以多元數據為導向、並運用AI技術，讓對的人在對的時間、對的廣告媒體上，看到對的行銷訊息。然而，Cookieless是數位廣告市場未來一年的最大挑戰之一 ，「數據開放與合作」將是未來趨勢，第三方Cookie停用雖延至2023年，台灣廣告主及代理商仍對Cookieless的影響感到擔心，高達9成（89%）已針對網路身分辨識超前部署、採取行動，除了嘗試新的解決方案（53%）、及自建第一方會員數據庫（51%）之外，也積極與導入身分識別解決方案（47%）或擁有第一方數據（44%）的廣告平台合作，透過數據共享獲得更好的廣告優化效益，精準極大化觸及並開拓更多潛在客群。

數位廣告 Cookie

延伸閱讀

盧碧颱風來勢洶洶 金門漁船急吊上岸避風頭

盧碧海上颱風警報發布 中央災害應變中心2級開設

疫後迎新常態 這家銀行宣布員工可挪4成工時居家上班

東生華製藥發布企業社會責任報告書 實踐ESG

相關新聞

培養台灣半導體人才 ASML推出「菁英獎學金」

為善盡企業社會責任、培育優秀學生投入半導體相關產業，台灣艾司摩爾於2021年續辦第三屆「ASML菁英獎學金」，提供總金額...

鷹眼系統東奧發光 AI應用成產業投資新熱門

台灣羽球男雙以壓線球拿下東奧金牌，關鍵的「鷹眼畫面」成為熱門話題，不只展現AI人工智慧的強大實力，更點亮AI產業的投資機...

太空中心：5到10年內 成新世代衛星領域重要國家

國家太空中心主任吳宗信今天說，台灣太空產業願景是5至10年內，在太空與新世代衛星領域成為國際重視的國家；目前太空中心與產...

科技島人才荒危機加大浮現！半導體工程師缺1.5萬人

科技島人才荒問題仍在加大浮現！104人力銀行今（4）日發布《2021年半導體人才白皮書》，發現人才缺口創六年半新高，且工...

半導體人才荒 每月徵才2.77萬人工程師比作業員更缺

半導體身為台灣的護國神山，產值去年已突破三兆元，104人力銀行最新完成的《半導體產業及人才白皮書》顯示，半導體徵才在20...

蘋果新筆電9月亮相 供應鏈喊衝

下半年電腦、手機新機熱潮即將啟動，成為疫情下消費復甦指標。外電消息指出，蘋果新款筆電Macbook Pro已在歐亞經濟委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。