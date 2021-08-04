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公平會通過遠傳、亞太5G共頻 遠傳：消費者最大贏家

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

公平會委員會今（4）日通過決議，有條件同意遠傳電信亞太電信5G的3.5GHz頻段進行頻率與網路共用合作，這也是台灣首例共頻共網案例。對此，亞太電信回應，將會遵守公平會決議，實施雙方預定合作的內容，遠傳電信則表示，「消費者將是最大贏家」。

遠傳電信表示，很高興也感謝公平會對亞太與遠傳3.5G共頻共網案的支持。遠傳將在遵法的原則下盡速展開與亞太在3.5GHz頻段5G網路的合作，俾使亞太能儘早推出其5G服務。

遠傳指出，與亞太電信3.5G共頻共網後，透過亞太分擔部份頻譜和建置成本，將能提升遠傳頻譜效益，降低網路成本，轉而投入資源開發更多的5G服務，和持續優化遠傳全網的網路體驗，「消費者將是最大贏家」。

亞太電信表示，共頻共網為國際趨勢，高效運用資本和頻譜資源，增加網路服務競爭力，帶動經濟發展。亞太電信後續遵守公平會的決議，按雙方預定合作的內容實施。

遠傳、亞太去年9月宣布簽訂20年5G共頻共網長約，亞太將分享九分之二的3.5GHz網路容量權及分擔建設成本，包括頻譜費用約94.73億元。

本案依法核准後，合作分為兩階段：遠傳先增資亞太50億元，屆時遠傳將持股11.58%，成為亞太第二大股東，遠傳將以權益法認列。第二階段，雙方同意在2022年6月30日之前，遠傳將發行新股與鴻海交換其持有的亞太股權，交易完成後，遠傳與鴻海將個別持有亞太股份23.8%，並列第一大股東。

NCC於今年3月3日正式通過遠傳電信與亞太電信在5G頻段中3.5GHz共頻共網案，該案以附負擔方式通過，遠傳與亞太承諾成立網路管理暨資安監督運作小組，以及雙方承諾增建5G的3.5GHz基地台、與4G的700MHz基地台共2000台。

遠傳電信 5G 亞太電信

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