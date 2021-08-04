中華電、思科簽MOU 打造5G O-RAN SA測試平台

中華電信與思科今天宣布簽署合作備忘錄（MOU），雙方計畫持續深化5G新技術，包括由中華電主導5G O-RAN SA驗證測試平台，搭配台廠O-RAN設備進行整合測試，推進台灣5G技術發展。

台灣電信業龍頭中華電信與全球科技大廠思科今天宣布正式簽署合作備忘錄，雙方計畫在原有成功的合作基礎上，持續深化於5G新技術、雲維管系統與5GC整合介接、5G垂直應用E2E（端到端）服務測試、資安及整合式營運支援系統自動化解決方案等領域擴大交流與合作，搭配台廠國際開放網路架構組織（O-RAN）設備進行整合測試，進而推進台灣5G技術發展。

全球科技大廠思科著眼於台灣完整ICT供應鏈與台灣中小基站業者完備的產業聚落，已於2020年與台灣經濟部工業局合作，共同打造台灣第一座5G NSA（非獨立組網）開放測試平台。

另外，有鑑於2021年起O-RAN SA（獨立組網）技術逐漸到位，為驗證在電信業者基礎上得以實現更加完備的O-RAN技術架構，中華電信與思科公司雙方合作，由中華電信主導5G O-RAN SA驗證測試平台，提供實際應用場景供網路設備與基站業者、終端業者等進行應用測試。

中華電認為，未來可望賦予電信業者更大彈性與更高自主性，打破過去重資本5G的布建包袱，也為台灣電信業者樹立成功典範。

中華電信執行副總經理林榮賜表示，中華電信致力推動台灣5G發展，透過與思科的合作與測試，從基站到應用服務的E2E端對端測試，開創真正屬於台灣的5G產業聚落。此次合作不僅展現中華電信積極投入發展新技術，更努力為台灣5G產業開創出更多可能與應用。

思科大中華區資深副總裁暨台灣總經理陳志惟表示，身為全球網通系統領導品牌，思科與中華電信一起合作，為台灣帶來首次由台廠主導的5G O-RAN提供測試平台，讓台灣的電信設備業者可以在完成布建的獨立組網上進行測試。未來電信業者在設備選擇、採購預算可有更多彈性，思科也會在此平台與中華電信合作共推解決方案，為客戶提供更有效益的5G架構。