快訊

羽球／李洋、王齊麟奪金歸國 盼佳績給徬徨運動員動力

獎金榜／中華隊好棒！27位選手拿走1.6億國光獎金

中華電、思科簽MOU 打造5G O-RAN SA測試平台

中央社 / 台北4日電

中華電信思科今天宣布簽署合作備忘錄（MOU），雙方計畫持續深化5G新技術，包括由中華電主導5G O-RAN SA驗證測試平台，搭配台廠O-RAN設備進行整合測試，推進台灣5G技術發展。

台灣電信業龍頭中華電信與全球科技大廠思科今天宣布正式簽署合作備忘錄，雙方計畫在原有成功的合作基礎上，持續深化於5G新技術、雲維管系統與5GC整合介接、5G垂直應用E2E（端到端）服務測試、資安及整合式營運支援系統自動化解決方案等領域擴大交流與合作，搭配台廠國際開放網路架構組織（O-RAN）設備進行整合測試，進而推進台灣5G技術發展。

全球科技大廠思科著眼於台灣完整ICT供應鏈與台灣中小基站業者完備的產業聚落，已於2020年與台灣經濟部工業局合作，共同打造台灣第一座5G NSA（非獨立組網）開放測試平台。

另外，有鑑於2021年起O-RAN SA（獨立組網）技術逐漸到位，為驗證在電信業者基礎上得以實現更加完備的O-RAN技術架構，中華電信與思科公司雙方合作，由中華電信主導5G O-RAN SA驗證測試平台，提供實際應用場景供網路設備與基站業者、終端業者等進行應用測試。

中華電認為，未來可望賦予電信業者更大彈性與更高自主性，打破過去重資本5G的布建包袱，也為台灣電信業者樹立成功典範。

中華電信執行副總經理林榮賜表示，中華電信致力推動台灣5G發展，透過與思科的合作與測試，從基站到應用服務的E2E端對端測試，開創真正屬於台灣的5G產業聚落。此次合作不僅展現中華電信積極投入發展新技術，更努力為台灣5G產業開創出更多可能與應用。

思科大中華區資深副總裁暨台灣總經理陳志惟表示，身為全球網通系統領導品牌，思科與中華電信一起合作，為台灣帶來首次由台廠主導的5G O-RAN提供測試平台，讓台灣的電信設備業者可以在完成布建的獨立組網上進行測試。未來電信業者在設備選擇、採購預算可有更多彈性，思科也會在此平台與中華電信合作共推解決方案，為客戶提供更有效益的5G架構。

中華電信 5G 思科

延伸閱讀

中華電強化固網 推新速率

中華電信攜手是方推APP 打造行動健康管理師

中華電研發視覺化疫情斑點圖 一秒看出熱區

中華電拚5G 估年底達陣200萬戶

相關新聞

培養台灣半導體人才 ASML推出「菁英獎學金」

為善盡企業社會責任、培育優秀學生投入半導體相關產業，台灣艾司摩爾於2021年續辦第三屆「ASML菁英獎學金」，提供總金額...

鷹眼系統東奧發光 AI應用成產業投資新熱門

台灣羽球男雙以壓線球拿下東奧金牌，關鍵的「鷹眼畫面」成為熱門話題，不只展現AI人工智慧的強大實力，更點亮AI產業的投資機...

太空中心：5到10年內 成新世代衛星領域重要國家

國家太空中心主任吳宗信今天說，台灣太空產業願景是5至10年內，在太空與新世代衛星領域成為國際重視的國家；目前太空中心與產...

科技島人才荒危機加大浮現！半導體工程師缺1.5萬人

科技島人才荒問題仍在加大浮現！104人力銀行今（4）日發布《2021年半導體人才白皮書》，發現人才缺口創六年半新高，且工...

半導體人才荒 每月徵才2.77萬人工程師比作業員更缺

半導體身為台灣的護國神山，產值去年已突破三兆元，104人力銀行最新完成的《半導體產業及人才白皮書》顯示，半導體徵才在20...

蘋果新筆電9月亮相 供應鏈喊衝

下半年電腦、手機新機熱潮即將啟動，成為疫情下消費復甦指標。外電消息指出，蘋果新款筆電Macbook Pro已在歐亞經濟委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。